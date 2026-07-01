Orange propose un forfait 5G gratuit, mais il faut faire vite

En ce 1er juillet 2026, Orange relance son opération permettant d’avoir un forfait 5G gratuit afin de tester son réseau mobile. Il y avait déjà eu cette offre en 2025 et là voilà de retour cette année.

Testez gratuitement la 5G d’Orange

Le fonctionnement est le même que l’année dernière, à savoir qu’il faut télécharger l’application Orange Hello 5G sur iOS ou Android. Vous pourrez alors profiter de l’offre pour avoir un forfait 5G gratuit qui comprend 20 Go à utiliser pendant 31 jours. Mais il faut vite, puisque l’offre est réservée aux 50 000 premiers inscrits.

Voici comment l’opérateur présente son offre :

Grâce à l’application Orange Hello 5G, vous bénéficiez de 20Go d’internet mobile pendant 31 jours à compter de votre inscription pour tester gratuitement et sans engagement la qualité du réseau mobile N°1 en France métropolitaine. Pas besoin de changer d’opérateur, d’offre, ni de numéro de mobile.

Une fois l’inscription réalisée avec Orange Hello 5G, l’application vous proposera de télécharger une eSIM sur votre iPhone ou smartphone Android. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour tester gratuitement la 5G de l’opérateur historique. L’objectif d’Orange est que vous soyez séduits par la qualité, au point de prendre un forfait mobile chez lui après la phase d’essai.

Il est bon de noter que vous ne pouvez pas faire des appels, des SMS et des MMS ni de roaming ici, vous avez uniquement un accès Internet. Encore une fois, l’objectif est de tester le réseau mobile.

L’offre est disponible du 1er juillet au 30 septembre 2026 dans la limite de 50 000 utilisateurs et d’une seule inscription par utilisateur. Les 20 Go en 5G sont utilisables pendant 31 jours à compter de la validation de votre inscription.

Et du coup, que se passe-t-il après avoir testé le réseau ? Orange vous proposera un code promo pour avoir 10 euros de réduction chaque mois sur le forfait Série Spéciale Hello 120 Go 5G. Celui-ci reviendra ainsi à 14,99 €/mois au lieu de 24,99 €/mois.