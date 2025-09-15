Orange lance un forfait 5G gratuit pour essayer son réseau

Orange propose une nouvelle offre intéressante qui permet d’avoir un forfait mobile 5G gratuit. L’opérateur permet ainsi de tester son réseau sans débourser le moindre centime.

Un forfait 5G réellement gratuit chez Orange

Comment ça fonctionne ? Il suffit de télécharger l’application Orange Hello 5G, que ce soit sur l’App Store pour iOS ou le Google Play Store pour Android. À partir de là, il est possible de demander à avoir une eSIM pour tester gratuitement le réseau 5G d’Orange. Une fois les informations renseignées (il n’est pas nécessaire de renseigner sa carte bancaire), votre eSIM Orange va se télécharger sur votre smartphone et vous pourrez utiliser le réseau.

Il y a quelques éléments à prendre en compte. Pour commencer, c’est uniquement compatible eSIM. L’offre n’est pas disponible pour ceux qui veulent une carte SIM physique. Cela étant dit, la plupart des smartphones sont compatibles eSIM, et ce depuis des années maintenant. Ce n’est donc pas réellement un problème.

Autre information importante : le forfait comprend 20 Go pour Internet qui sont valables pendant un mois (31 jours). De plus, l’offre donne uniquement un accès à Internet. Il n’est pas possible d’effectuer des appels ou envoyer des SMS/MMS/RCS. L’idée est réellement que vous puissiez tester le réseau 5G avec Internet.

Réservé à 50 000 clients

C’est disponible dès maintenant et Orange précise que c’est réservé aux 50 000 premiers clients. L’offre se terminera le 15 octobre 2025. Et dernière précision : il n’y a pas d’engagement.

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous voulez un forfait mobile 5G gratuit sur le réseau d’Orange. Évidemment, l’opérateur espère que vous prendrez un forfait payant après la période de test, cela signifiera que vous avez été conquis par la qualité du réseau. D’ailleurs, chaque utilisateur a le droit à un code promo qui lui permet d’avoir le forfait Série Spéciale 120 Go 5G à 14,99 €/mois au lieu de 24,99 €/mois.