SFR lance la 5G+ (5G SA) et un forfait 5G illimité
Actualité Mobiles et Tablettes

SFR lance la 5G+ (5G SA) et un forfait 5G illimité

21 Oct. 2025 • 10:53
3

SFR fait une double annonce aujourd’hui, avec le lancement de son réseau 5G+ (5G SA), ainsi qu’un forfait 5G illimité. C’est un moyen de concurrencer les autres opérateurs et surtout de rattraper le retard.

SFR Logo

Enfin la 5G+ disponible chez SFR

Free Mobile avait été le premier à proposer la 5G+ en France. Cela remonte à septembre 2024. Orange a suivi en mars 2025. Pour sa part, Bouygues Telecom l’a rendue disponible au mois de juin. Et voilà maintenant que SFR s’ajoute à la liste.

Mais au fait, c’est quoi la 5G+, aussi appelée 5G SA (Standalone Access) ? C’est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G, tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée. La sécurité est également renforcée avec la carte SIM 5G SA nouvelle génération qui intègre un chiffrement des données d’identification de l’abonné.

Deux nouveaux forfaits, dont un avec 5G en illimité

Pour profiter de la 5G+, il faut avoir un forfait compatible. Justement, SFR en dévoile deux aujourd’hui qui l’incluent. Le premier est le forfait « 250 Go 5G+ » à 26,99 €/mois, il comprend :

  • Appels, SMS/MMS illimités en France et vers l’Union européenne, la Suisse, Andorre, les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël et les fixes de 100 destinations
  • 250 Go en 5G+ en France, 100 Go depuis l’Union européenne/DOM, la Suisse, Andorre et 35 Go depuis plus de 70 destinations hors Europe
  • Une réduction de 5 € pour les clients Box SFR, soit 21,99 €/mois avec SFR Multi.

Le second forfait propose de la 5G en illimité. C’est en réponse à Free, mais cela va plus loin en réalité : tout le monde peut le prendre. Du côté de Free Mobile, il faut aussi être un client Freebox pour avoir Internet en illimité. Voici l’offre de SFR :

  • Appels, SMS/MMS illimités en France et vers l’UE, la Suisse, Andorre, les USA, le Canada, la Chine, Israël et les fixes de 100 destinations
  • Data illimitée en 5G SA en France, 100 Go depuis l’UE/DOM, la Suisse et Andorre et 35 Go depuis plus de 70 destinations hors Europe
  • Une réduction de 8 € pour les clients Box SFR, soit 31,99 €/mois avec SFR Multi
  • Un téléphone à partir de 1 € par mois avec engagement de 24 mois

Le premier forfait à 26,99 €/mois est disponible sur le site de SFR en cliquant ici. Celui avec la 5G en illimité est disponible en cliquant ici.

