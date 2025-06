Bouygues Telecom lance la 5G+ mais la limite à un forfait cher

Après une disponibilité pour les professionnels, Bouygues Telecom lance la 5G+ (5G SA) pour les particuliers. Mais il y a une limitation de taille : elle est uniquement accessible sur un seul forfait qui coûte cher.

La 5G+ débarque pour le grand public chez Bouygues Telecom

« Avec l’option 5G+ votre navigation sur internet et l’utilisation des applications mobiles est plus fluide et plus rapide, en particulier grâce à une latence extrêmement faible, idéale pour optimiser vos usages comme le gaming », indique Bouygues Telecom sur sa page d’assistance.

La 5G+ (5G SA) est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.

Bouygues Telecom fait savoir qu’il faut avoir un smartphone compatible. Chez Apple, l’opérateur liste les iPhone 15 et iPhone 16. Chez Samsung, plusieurs modèles sont listés (à partir des Galaxy S21 et Galaxy A35). Enfin, il y a les Xiaomi 14 et Xiaomi 14T Pro.

Comment faire pour l’activer sur son espace client

Comme dit précédemment, l’opérateur limite sa 5G+ à un seul forfait. Il s’agit en l’occurrence du forfait 300 Go à 59,99 €/mois (54,99 €/mois pour les clients avec une Bbox). Si vous souscrivez à partir d’aujourd’hui à ce forfait, l’option 5G+ sera pré-activée. Mais si vous avez déjà ce forfait, vous devez activer manuellement l’option au niveau de votre espace client. L’option (à retrouver dans Lignes > Appels et Internet > Option 5G+) est gratuite.

Pour rappel, Free Mobile et Orange proposent également la 5G+. SFR est le seul absent pour le moment. Mais on se doute bien que l’opérateur au logo rouge ne va pas tarder à lancer son offre.