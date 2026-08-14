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KultureGeek Jeux vidéo High on Life VR : le FPS déjanté arrivera sur Meta Quest, PSVR 2 et PC VR en 2027 (trailer)
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High on Life VR : le FPS déjanté arrivera sur Meta Quest, PSVR 2 et PC VR en 2027 (trailer)

2 min.
14 Août. 2026 • 20:20
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High on Life va troquer les écrans traditionnels contre les casques de réalité virtuelle. Flat2VR Studios et Squanch Games ont profité du VR Games Showcase pour annoncer High on Life VR, une adaptation officielle du FPS humoristique sorti en 2022. Le jeu est attendu en 2027 sur Meta Quest, PlayStation VR2 et les casques PC compatibles SteamVR.

Une véritable adaptation pensée pour la réalité virtuelle

Il ne s’agira pas simplement de transposer le jeu original dans un casque. Flat2VR retravaille les principales interactions afin de tirer parti des contrôleurs VR. Les armes extraterrestres parlantes pourront notamment être manipulées directement, avec des mécaniques physiques de rechargement, tandis que les interactions avec les personnages et certains déplacements seront adaptés à une utilisation immersive.

Le studio déclare en outre que le titre fonctionne déjà nativement sur Meta Quest, une véritable prouesse technique compte tenu des contraintes matérielles des casques autonomes. Flat2VR s’est justement spécialisé dans ce type de conversion VR et avait notamment proposé de travailler sur une adaptation VR officielle de Cyberpunk 2077.

Le retour en VR de l’un des succès surprises de 2022

Dans High on Life, l’humanité est menacée par un cartel extraterrestre qui souhaite transformer les humains en drogue. Le joueur doit affronter cette organisation avec l’aide d’un arsenal d’armes vivantes particulièrement bavardes. Le titre avait été le plus gros succès du Game Pass en 2022 avant d’arriver sur PlayStation.

Aucune date précise n’est encore annoncée au-delà de 2027 et High on Life VR sera commercialisé séparément du jeu original. Le jeu peut déjà être ajouté aux listes de souhaits sur Steam, le Meta Horizon Store et le PlayStation Store. Cette adaptation permet à Squanch Games de prolonger une licence récemment étendue avec High on Life 2, tout en exploitant un terrain particulièrement adapté à son univers absurde.

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