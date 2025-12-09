TENDANCES
Jeux vidéo

The Boys Trigger Warning : le Protecteur arrivera en 2026 sur PSVR 2 et Quest 3

9 Déc. 2025 • 19:08
0

ARVORE, le studio brésilien déjà remarqué pour la saga Pixel Ripped, s’attaque à un monument de la pop culture : The Boys. En collaboration avec Sony Pictures Virtual Reality, le studio prépare un jeu VR inédit prévu pour 2026 sur PlayStation VR2 et Meta Quest 3. Cette adaptation – qui promet d’explorer l’univers corrosif et ultraviolent de la franchise sous un angle totalement différent – est annoncée  alors que la série Amazon Prime Video s’apprête à entamer sa cinquième et dernière saison.

Un scénario original au cœur des secrets de Vought

The Boys Trigger Warning mise sur un mélange de furtivité, d’action et d’humour noir fidèle à l’ADN de la série. L’aventure débute lors d’une sortie familiale qui vire au carnage et le joueur incarnera un personnage inédit plongé dans un cauchemar après avoir découvert un secret ignoble de Vought. Contraint d’endosser malgré lui le rôle de Supe, le protagoniste rejoint alors The Boys pour infiltrer Vought et orchestrer une vengeance « dans le chaos le plus total ».

Un casting vocal officiel pour renforcer l’immersion

Histoire de mieux ancrer cette expérience dans l’héritage de la série, plusieurs acteurs reprennent leur rôle, dont Laz Alonso (Mother’s Milk), Colby Minifie (Ashley Barrett) et P.J. Byrne (Adam Bourke). Les développeurs annoncent également une « interprétation tordue » de Soldier Boy inspirée de la version campée par Jensen Ackles.

On notera que les franchises les plus populaires de la pop-culture sont de plus en plus souvent adaptées en format VR, à l’instar de Stranger Things, Deadpool ou bien encore Ghostbusters. Reste à voir si l’univers sombre de The Boys bénéficiera d’un traitement respectueux de la série d’origine (et par extension du Comics), et sans trop subir de censure…

