Jeux vidéo

Cyberpunk 2077 : le mod VR retiré après une procédure juridique… mais tout n’est peut-être pas perdu

3 min.
20 Jan. 2026 • 19:20
0

Après la valse des fermetures de studios chez Meta, la communauté VR vient de subir une mauvaise nouvelle de plus : le célèbre moddeur Luke Ross a en effet confirmé le retrait de son mod de réalité virtuelle pour Cyberpunk 2077, suite à une procédure en justice engagée par CD Projekt. Un coup (très) dur pour les joueurs PC passionnés d’expériences immersives, même si plusieurs pistes laissent entrevoir un avenir possible pour Night City en VR.

Un mod VR populaire stoppé net par CD Projekt

Connu pour ses adaptations VR non officielles de jeux majeurs comme Hogwarts Legacy, Elden Ring ou encore Marvel’s Spider-Man Remastered, Luke Ross proposait depuis 2022 une version VR de Cyberpunk 2077 via sa page Patreon. Cette diffusion payante a conduit l’éditeur polonais à déposer une notification DMCA, ce qui a entraîné la suppression immédiate du mod.

Le créateur explique avoir échangé avec les services juridiques et la direction commerciale de CD Projekt, sans succès. Selon lui, la logique est implacable : toute création de fans doit rester gratuite. Or, dans ses directives communautaires, l’éditeur précise clairement que les contenus dérivés ne peuvent faire l’objet d’un usage commercial, même indirect via un accès payant.

Une brèche juridique qui relance le débat sur la monétisation des mods

L’affaire relance une question sensible dans l’écosystème du modding : jusqu’où un créateur indépendant peut-il aller pour financer son travail sans enfreindre les règles des ayants droit ? Si Ross a retiré rapidement son mod, limitant probablement toute action judiciaire supplémentaire, le message envoyé à la communauté reste dissuasif pour ceux qui envisagent de professionnaliser leurs projets.

Une version officielle de Cyberpunk 2077 en VR toujours possible ?

Malgré cette suppression, l’espoir n’est pas totalement éteint. Flat2VR Studios, connu pour ses portages VR de titres comme Half-Life 2 ou Trombone Champ, aurait proposé à CD Projekt de travailler sur une adaptation officielle de Cyberpunk 2077 en réalité virtuelle. Un tel projet poserait toutefois de nouvelles questions commerciales. Certains joueurs pourraient rechigner à racheter un jeu qu’ils possèdent déjà, tandis que d’autres contesteraient un éventuel DLC payant pour une fonctionnalité autrefois accessible gratuitement via un mod communautaire.

En attendant, l’avenir de Night City en VR reste incertain. Soit un studio obtient le feu vert pour une version officielle, soit un autre moddeur reprendra le flambeau avec une alternative gratuite.

