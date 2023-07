High on Life : le plus gros succès du Game Pass en 2022 débarque sur PlayStation

Imaginé par Justin Roiland (Rick et Morty), le FPS drolatique High on Life avait été le plus gros succès du Xbox Game Pass en 2022. Le jeu du studio Squanch Games était sorti en exclusivité temporaire sur Xbox Series et en day one sur le Game Pass, ce qui avait suffi à lui assurer un énorme succès (près de 8 millions de joueurs au dernier comptage). Cet engouement s’explique aussi sans doute par le véritable désert d’exclusivités que les Xbox Series ont traversé l’an dernier (aucun jeu des Xbox Studios par exemple).



Il ne fait guère de doutes que ce succès aurait pu être plus important encore : le marketing autour du jeu a été brusquement stoppé par la mise en examen de Justin Roiland pour violences conjugales. La justice a abandonné le dossier faute de preuves, mais Justin Roiland a beaucoup perdu dans l’intervalle : ce dernier a été viré de son propre studio et son nom ne figure plus dans les crédits du jeu, alors même que le créateur de Rick et Morty double la voix de l’arme-alien dans le jeu (une arme très bavarde au demeurant).

High on Life poursuit aujourd’hui son aventure et atterrit sur les consoles PlayStation (PS4, PS5), ce qui pourrait bien lui permettre de franchir la barre des 10 millions d’exemplaires écoulés. Inutile de préciser que ce serait un record de ventes pour Squanch Games.