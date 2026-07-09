TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour juin 2026
Smartphones

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour juin 2026

3 min.
9 Juil. 2026 • 20:24
0

Les données de juin 2026 sont disponibles concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs. Comme chaque mois, les données sont publiées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Le déploiement 4G et 5G des opérateurs en juin 2026

On ne change pas une équipe qui gagne depuis plusieurs mois, avec Orange qui est une nouvelle fois l’opérateur le plus actif avec 305 nouveaux sites 5G opérationnels. Cela concerne toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique 18 030 sites 5G opérationnels au total dans toute la France.

Bouygues Telecom est à la deuxième place avec 286 nouveaux sites 5G opérationnels, en se focalisant cette fois sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Il en compte 18 892 au total. Free Mobile est troisième avec 192 nouveaux sites 5G opérationnels au niveau de 700 MHz et 3,5 GHz, pour un total de 23 214. Enfin, SFR est à la dernière place avec 129 nouveaux sites 5G (2,1 et 3,5 GHz), pour un total 16 861.

55 622 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 412 en Outre-Mer. Parmi eux, 49 460 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour la 4G, l’évolution est la suivante :

  • Bouygues Télécom (31 807 sites, +158 en juin 2026) ;
  • Free Mobile (31 226 sites, +98 sur la même période) ;
  • Orange (32 840 sites, +80 sur la même période) ;
  • SFR (30 805 sites, +97 sur la même période).

Et pour la 3G, les données sont les suivantes :

  • Bouygues Télécom : 29 964 sites +72 en juin 2026 ;
  • Free Mobile : 6 566 sites (+82 sur la même période) ;
  • Orange : 29 839 sites (+23 sur la même période) ;
  • SFR : 29 557 sites (+37 sur la même période).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour mai 2026

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour janvier 2026

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour février 2026

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour avril 2026

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Drapeau Europe Union Europeenne

Chat Control est de retour pour scanner vos messages privés en Europe

9 Juil. 2026 • 20:54
0 Internet

Le Parlement européen a de nouveau adopté ce 9 juillet 2026 le texte « Chat Control 1.0 » qui autorise les géants de la...

ChatGPT Logo

OpenAI lance (réellement) GPT-5.6 et dévoile ChatGPT Work

9 Juil. 2026 • 19:44
0 Internet

Après l’annonce initiale à la fin juin, OpenAI annonce la disponibilité aujourd’hui de GPT-5.6 (Sol, Terra et Luna), sa...

Galaxy Z Fold 8 10

Galaxy Z Fold 8 : Samsung, un leak et… Spider-Man confirment le nouveau format du smartphone pliant

9 Juil. 2026 • 19:23
0 Mobiles / Tablettes

Samsung commence à lever le voile sur son prochain smartphone pliant. À quelques jours de sa conférence Galaxy Unpacked prévue...

Claude AI

Claude AI : Anthropic teste un tableau de bord pour mieux contrôler l’usage de l’IA

9 Juil. 2026 • 18:26
0 Logiciels

Anthropic vient de lâcher une nouvelle grosse mise à jour pour  Claude. L’entreprise teste une nouvelle fonction bêta...

Grok Icone Logo

Grok 4.5 est disponible, mais l’IA de SpaceXAI est indisponible en Europe

9 Juil. 2026 • 17:52
0 Internet

SpaceXAI a annoncé le lancement de Grok 4.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle performant, avec une tarification...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Music arrive dans les voitures de Volvo

Apple Music arrive dans les voitures de Volvo

9 Jul. 2026 • 20:07

image de l'article iPhone 18 Pro Max : vers une hausse du coût des composants de 300 dollars

iPhone 18 Pro Max : vers une hausse du coût des composants de 300 dollars

9 Jul. 2026 • 18:38

image de l'article Apple obtient une aide de l’Inde pour fabriquer les iPhone

Apple obtient une aide de l’Inde pour fabriquer les iPhone

9 Jul. 2026 • 17:07

image de l'article DuckDuckGo bloque désormais la plupart des publicités YouTube sur iPhone et Mac

DuckDuckGo bloque désormais la plupart des publicités YouTube sur iPhone et Mac

9 Jul. 2026 • 16:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site