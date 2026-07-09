Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour juin 2026

Les données de juin 2026 sont disponibles concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs. Comme chaque mois, les données sont publiées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Le déploiement 4G et 5G des opérateurs en juin 2026

On ne change pas une équipe qui gagne depuis plusieurs mois, avec Orange qui est une nouvelle fois l’opérateur le plus actif avec 305 nouveaux sites 5G opérationnels. Cela concerne toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique 18 030 sites 5G opérationnels au total dans toute la France.

Bouygues Telecom est à la deuxième place avec 286 nouveaux sites 5G opérationnels, en se focalisant cette fois sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Il en compte 18 892 au total. Free Mobile est troisième avec 192 nouveaux sites 5G opérationnels au niveau de 700 MHz et 3,5 GHz, pour un total de 23 214. Enfin, SFR est à la dernière place avec 129 nouveaux sites 5G (2,1 et 3,5 GHz), pour un total 16 861.

55 622 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 412 en Outre-Mer. Parmi eux, 49 460 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour la 4G, l’évolution est la suivante :

Bouygues Télécom (31 807 sites, +158 en juin 2026) ;

Free Mobile (31 226 sites, +98 sur la même période) ;

Orange (32 840 sites, +80 sur la même période) ;

SFR (30 805 sites, +97 sur la même période).

Et pour la 3G, les données sont les suivantes :