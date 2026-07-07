Nothing Ear (3a) : des écouteurs ANC à 99 euros avec enregistrement audio intégré

Nothing enrichit sa gamme d’écouteurs sans fil avec les Ear (3a), un modèle positionné entre les Ear (a) les plus accessibles et les Ear (3) plus haut de gamme. Vendus 99 euros ces écouteurs misent sur le design transparent caractéristique de la marque, une réduction de bruit active annoncée comme plus performante et une fonction originale : l’enregistrement de courts extraits audio directement depuis les écouteurs.

Audio Snapshot pour conserver une phrase, un cours ou une idée

La principale nouveauté s’appelle Audio Snapshot. Grâce à 32 Mo de mémoire flash intégrée, les Nothing Ear (3a) peuvent enregistrer de brefs passages sonores en pinçant simultanément les deux écouteurs. L’idée est de sauvegarder une phrase entendue dans un cours en ligne, une note vocale ou un extrait de conversation, sans devoir sortir son smartphone.

Les enregistrements sont ensuite transférés vers l’application Nothing X, où ils peuvent être écoutés, coupés, partagés et transcrits. Nothing prévoit aussi des cartes de citation destinées à retrouver plus facilement les passages enregistrés. La marque précise que les interlocuteurs sont avertis lorsqu’un enregistrement d’appel ou de réunion est en cours.

Réduction de bruit, LDAC et autonomie renforcée

Les Ear (3a) embarquent un haut-parleur dynamique de 12 mm, la prise en charge du codec LDAC, un égaliseur à huit bandes et l’audio spatial. La réduction active du bruit atteindrait jusqu’à 45 dB, avec une efficacité globale annoncée en hausse de 17,1 % par rapport au modèle précédent.

L’autonomie peut atteindre 42 heures avec le boîtier de recharge lorsque l’ANC est désactivée, ou 25 heures avec la réduction de bruit active. Les écouteurs seuls offriraient jusqu’à dix heures d’écoute dans les conditions les plus favorables.

Une gamme colorée pour élargir le public

Disponibles en noir, blanc, jaune et rose, les Nothing Ear (3a) ajoutent également des embouts XS pour mieux convenir aux petites oreilles. À ce tarif, Nothing cherche surtout à proposer des fonctions habituellement réservées à des modèles plus coûteux, tout en conservant une identité visuelle qui distingue clairement la marque sur un marché déjà très encombré. Les Nothing Ear (3a) sont disponibles à la vente sur le site du fabricant.