Asha Sharma, la patronne de Xbox, conseillera la FED sur l’IA et l’emploi

La Réserve fédérale américaine a confié une partie de sa réflexion sur l’intelligence artificielle et l’emploi à une figure très commentée de la tech. Asha Sharma, récemment nommée à la tête de Xbox, fait partie des responsables choisis pour participer à un groupe de travail chargé d’éclairer la banque centrale sur les effets économiques des nouvelles technologies généralistes, ce qui ne manque pas d’ironie sachant que Sharma vient de décider de supprimer des milliers de postes chez Xbox.

Un choix sensible après une vague de licenciements chez Xbox

Cette nomination intervient donc dans un contexte délicat pour Microsoft. Xbox a en effet annoncé la suppression d’environ 3 200 postes dans ses studios, sur fond de restructuration plus large de la branche jeux vidéo. Asha Sharma n’est pas seule responsable de cette stratégie, Microsoft réduisant ses effectifs dans plusieurs divisions depuis plusieurs années, mais le calendrier donne à cette désignation une dimension particulièrement sensible.

Le groupe de travail de la Fed doit notamment « évaluer l’impact économique des nouvelles technologies généralistes, y compris l’intelligence artificielle, afin d’éclairer les décisions de politique monétaire ». Autrement dit, il s’agit de comprendre comment l’IA peut modifier la productivité, l’organisation des entreprises, les salaires et le marché du travail.

Marc Andreessen et Charles I. Jones également associés

Asha Sharma travaillera aux côtés de Marc Andreessen, investisseur très influent de la Silicon Valley, et de Charles I. Jones, professeur d’économie à Stanford actuellement lié à l’Anthropic Institute. Ce trio de choc illustre la volonté de la Fed de croiser des représentants ou experts dans les secteurs économiques, industriels et technologiques.

Une question centrale pour l’économie américaine

Cette initiative montre en outre que l’IA n’est plus seulement un sujet d’innovation pour les entreprises : elle devient un facteur macroéconomique observé de près par les banques centrales. Reste que le choix d’une dirigeante associée à des licenciements récents est surtout de nature à rappeler que l’IA promet des gains de productivité sans garantir que ces gains profiteront aux travailleurs.