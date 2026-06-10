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La patronne de Xbox suggère une console moins chère pour cette année

3 min.
10 Juin. 2026 • 19:42
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Chez Xbox, le problème n’est plus seulement de vendre une console plus chère, mais d’empêcher toute la gamme de devenir hors de portée pour une partie du public. Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox, reconnaît que le matériel traverse une crise générale à cause de la pénurie de RAM et d’autres composants, dans un contexte où Microsoft, Sony et Nintendo ont déjà relevé leurs tarifs sous l’effet de la hausse du coût de la RAM et du stockage.

Asha Sharma

Le point le plus frappant concerne l’économie même d’une console en milieu de génération. Lors d’une interview avec Fortune, Asha Sharma a expliqué qu’à ce stade, les coûts matériels représentent d’ordinaire environ 50 % du coût de lancement, alors qu’ils atteignent aujourd’hui 2,75 fois ce niveau, ce qui rend une simple hausse de prix insuffisante comme réponse durable. Xbox cherche donc deux voies à la fois : réduire le coût de fabrication de la machine et imaginer d’autres formules pour permettre à davantage de joueurs d’entrer dans l’écosystème console.

Une Xbox moins chère en 2026 ?

C’est sur ce second point que Microsoft prépare visiblement quelque chose de plus large qu’un ajustement tarifaire. Asha Sharma évoque de nouveaux modèles économiques susceptibles d’apparaître plus tard cette année. Elle déclare :

Nous en sommes arrivés à un point où il est difficile d’imaginer que le grand public puisse se permettre de dépenser des milliers de dollars pour une génération de consoles. Je pense donc que nous verrons apparaître, dès la fin de l’année, des modèles économiques radicalement différents, auxquels nous ne nous attendions pas.

Microsoft a déjà testé ce type de logique avec All Access, qui permettait d’obtenir une Xbox Series X ou S via un paiement mensuel sur 24 mois avec le Game Pass inclus, même si ce programme a depuis été abandonné.

La nouveauté pourrait aller plus loin qu’un simple retour du financement échelonné. Asha Sharma laisse entendre que le marché va voir émerger des modèles beaucoup plus différents que prévu, sans en dire davantage, ce qui alimente les hypothèses autour d’un appareil plus dépendant du cloud ou d’une formule liée au streaming. Cette piste n’est pas absurde : Xbox a déjà travaillé sur une console centrée sur le streaming qui n’a jamais été lancée, tandis que des fuites évoquent aussi une offre Xbox Cloud Gaming financée par la publicité.

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