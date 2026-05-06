Xbox fait sa mue de printemps : Asha Sharma s’entoure de plusieurs cadres issus de Microsoft CoreAI

Xbox entre dans une nouvelle phase de transformation. Quelques mois seulement après sa prise de fonctions, Asha Sharma remanie en profondeur les équipes chargées de la plateforme, avec l’objectif affiché de rendre l’écosystème plus cohérent et surtout plus proche des attentes des joueurs.

Des profils venus de CoreAI pour accélérer Xbox

La nouvelle patronne de Xbox s’entoure de plusieurs cadres issus de Microsoft CoreAI, la précédente division qu’elle dirigeait. Jared Palmer devient ainsi vice-président de l’ingénierie et conseiller technique direct, avec une mission centrée sur les outils de développement, l’infrastructure et les fondations techniques. Tim Allen, passé par GitHub, prend la direction du design afin d’unifier produit, recherche et expérience utilisateur autour d’une approche « fan-first ».

Jonathan McKay pilotera la croissance et les données, tandis qu’Evan Chaki dirigera une équipe chargée de simplifier les processus internes, d’éliminer les tâches répétitives et d’améliorer la cadence de développement. David Schloss, ancien d’Instacart, prend de son côté la tête des activités liées aux abonnements et au cloud gaming.

Autre promotion marquante, Jason Ronald (avec sa barbe de ZZ Top) est désormais en charge du hardware Xbox, et donc du devenir de la prochaine Xbox Helix. C’est une nomination logique ici, tant les joueurs doivent à Jason Ronald la plupart des quelques points positifs de la génération Xbox Series (dont la très utile fonction Quick Resume).

Une Xbox plus ouverte, plus abordable et plus personnalisée

Une transition marquée par des départs historiques

Cette réorganisation s’accompagne du départ de figures importantes. Roanne Sones prendra un congé après l’été tout en restant conseillère, tandis que Kevin Gammill quitte ses fonctions après près de vingt ans chez Microsoft.

Asha Sharma assure que l’objectif n’est pas de transformer Xbox en vitrine artificielle de l’IA, mais d’utiliser ces compétences pour améliorer le rendu en temps réel, la découverte de jeux, la personnalisation et les outils développeurs. « C’est une période cruciale pour Xbox », déclare Sharma, en promettant une plateforme « abordable, personnalisée et ouverte ». Sharma joint la parole à la pratique : à peine cette restructuration actée que la patronne de Xbox a pris la décision de retirer Copilot de la plateforme noire et verte ! Le taux d’usage de l’IA serait extrêmement faible, et son retrait permettra donc de dégager des ressources en développement pour des améliorations plus judicieuses…

Après plusieurs années de doutes autour du hardware, du Game Pass et de la stratégie multiplateforme, Xbox semble donc vouloir repartir sur de meilleures fondations. Reste à prouver que cette refonte technique et culturelle sera en mesure de produire rapidement des effets visibles pour les joueurs.