Internet

Une grosse panne de Microsoft Azure impacte Xbox, Microsoft 365 et plus

29 Oct. 2025 • 20:09
Après la grosse panne d’Amazon Web Services (AWS) il y a quelques jours, voici celle de Microsoft Azure. Le cloud de Microsoft connaît d’importantes perturbations, au point que les services en lien avec la Xbox, Microsoft 365 et Minecraft sont actuellement indisponibles.

Microsoft Logo

Et voilà le tour de la panne de Microsoft Azure

Sur son site dédié à Azure, Microsoft confirme la panne et indique :

À partir de 17 heures environ, les clients et les services Microsoft utilisant Azure Front Door (AFD) ont pu rencontrer des latences, des délais d’attente et des erreurs. Nous avons confirmé qu’une modification involontaire de la configuration était à l’origine de ce problème.

Nous avons lancé le déploiement de notre dernière configuration connue fonctionnelle. Ce déploiement devait initialement être terminé en 45 minutes, mais en raison des blocages de protection que nous avons mis en place pour sécuriser le service AFD, nous rencontrons quelques retards. Bien que le processus se poursuive, ces mesures de sécurité allongent la durée totale du déploiement. Une fois le déploiement terminé, nous commencerons à récupérer les nœuds et à rediriger le trafic vers des nœuds sains afin d’accélérer la reprise.

Dans le cas de la Xbox, le site permettant d’avoir le suivi des pannes est… en panne. La page charge dans le vide, aucune information ne s’affiche. Aussi, le Xbox Game Pass n’affiche pas les jeux.

Plusieurs services sont touchés

Qui est plus est, la panne d’Azure dépasse le cadre des services Microsoft, puisque les compagnies aériennes Alaska Airlines et Hawaiian Airlines indiquent « subir actuellement une perturbation de leurs systèmes clés, y compris leurs sites Web », en raison de problèmes liés au cloud. Les compagnies aériennes conseillent à leurs clients de s’adresser à un agent à l’aéroport pour obtenir leur carte d’embarquement s’ils ne peuvent pas s’enregistrer en ligne pour leur vol.

D’autres sociétés sont également touchées. Au Royaume-Uni par exemple, le fournisseur d’accès Community Fibre annonce que ses clients peuvent rencontrer des perturbations au niveau du réseau à cause des soucis venant de Microsoft.

Il faut maintenant attendre que Microsoft corrige le tir. Il n’est pas précisé quand tout sera de retour.

