Xbox s’apprête à annoncer une grosse vague de licenciements

Microsoft s’apprête à lancer une nouvelle série de licenciements au sein de sa division Xbox, selon Bloomberg. Cette réduction d’effectifs, prévue pour la semaine prochaine, s’inscrit dans une réorganisation globale de l’entreprise.

Une quatrième vague de suppressions d’emplois en 18 mois

Microsoft planifie des licenciements touchant principalement ses équipes commerciales, mais la division gaming, incluant Xbox, sera également concernée. Ce sera la quatrième vague de suppressions d’emplois dans cette branche en seulement 18 mois. En janvier 2023, l’entreprise avait annoncé 10 000 licenciements, soit environ 4,5 % de ses effectifs totaux. Ces coupes avaient alors impacté Bethesda Game Studios et 343 Industries, le studio derrière Halo Infinite, avec des pertes particulièrement marquées dans les équipes dédiées aux jeux solo.

Un an plus tard, en janvier 2024, Microsoft a supprimé 1 900 postes chez Activision Blizzard, Bethesda et Xbox. Phil Spencer, dirigeant de Microsoft, avait alors expliqué que ces décisions résultaient d’une volonté de « définir des priorités, identifier les redondances et s’aligner sur les meilleures opportunités de croissance » après l’acquisition d’Activision Blizzard. En septembre 2024, 650 emplois supplémentaires dans la division gaming ont été supprimés. Enfin, en janvier 2025, des licenciements, dont le nombre n’a pas été précisé, ont touché plusieurs secteurs, y compris la sécurité, les ventes et le gaming.

Un contexte de réorganisation et de défis

Cette nouvelle vague de licenciements intervient dans un climat de réorganisation stratégique pour Microsoft. L’entreprise cherche à optimiser ses opérations face à une concurrence accrue et à des défis économiques. La division Xbox, bien que centrale avec des titres phares comme Halo et des acquisitions majeures comme Activision Blizzard, n’échappe pas à ces ajustements. Ces coupes soulèvent des questions sur l’avenir des projets en cours et l’impact sur les équipes créatives.

Pour l’instant, Microsoft n’a pas commenté officiellement cette annonce. Les détails sur l’ampleur exacte des licenciements dans la division Xbox restent à confirmer, avec des informations pour la semaine prochaine.