Internet

Une grosse panne d’Amazon (AWS) bloque plusieurs services sur Internet

20 Oct. 2025 • 10:29
0

Amazon Web Services (AWS) connaît une panne majeure, rendant inutilisables plusieurs services en ligne, dont Perplexity, Snapchat, Fortnite, Canva, Signal, Alexa, PlayStation Network et plus encore. Tous ces services se reposent sur AWS pour fonctionner.

Panne Internet Services

Une grosse panne touche Internet à cause d’Amazon

Sur son site, AWS confirme qu’il y a actuellement une grosse perturbation au niveau de ses serveurs dans la région US-EAST-1 :

9h11 : Nous enquêtons actuellement sur l’augmentation des taux d’erreur et des latences pour plusieurs services AWS dans la région US-EAST-1. Nous vous tiendrons informés dans les 30 à 45 prochaines minutes.

9h51 : Nous pouvons confirmer une augmentation des taux d’erreur et des latences pour plusieurs services AWS dans la région US-EAST-1. Ce problème peut également concerner la création de cas via le centre d’assistance AWS ou l’API d’assistance. Nous nous employons activement à atténuer le problème et à en comprendre la cause profonde. Nous vous tiendrons informés dans 45 minutes, ou plus tôt si nous disposons d’informations supplémentaires à partager.

Il n’y a pas grand-chose à faire pour le moment, si ce n’est patienter qu’Amazon fasse le nécessaire de son côté pour corriger sa grosse panne. Cela permettra aux services dépendants d’AWS de fonctionner de nouveau.

Le fautif est AWS

Pour ceux qui ne le savent pas, AWS est la division de cloud d’Amazon, qui fournit une gamme extrêmement large et évolutive de services via Internet, dont l’hébergement. Au lieu d’acheter et de gérer leurs propres serveurs physiques, les entreprises, les gouvernements et les particuliers peuvent utiliser l’infrastructure mondiale d’AWS pour accéder à des ressources à la demande, comme de la puissance de calcul (serveurs virtuels), du stockage de données, des bases de données, des outils d’intelligence artificielle ou des services de mise en réseau.

Le modèle économique repose sur un paiement à l’usage, ce qui permet une grande flexibilité pour développer, tester et déployer des applications rapidement, tout en transformant les lourds investissements matériels en coûts opérationnels variables.

Un élément intéressant à noter est qu’Amazon Web Services propose des serveurs un peu partout dans le monde. Cela permet, par exemple, aux Européens de se connecter aux serveurs en Europe afin d’optimiser la connexion et d’éviter de se connecter aux serveurs américains par exemple. Mais dans le cas présent, les problèmes des serveurs dans la région US-EAST-1 (aux États-Unis donc) provoquent une panne mondiale de plusieurs services sur Internet.

