Une grosse panne de Spotify, Discord, Snapchat et autres est à cause de Google Cloud

Ce jeudi 12 juin 2025, de nombreux utilisateurs de Google Home/Nest, Spotify, Discord, Snapchat et d’autres services sur Internet ont rencontré des dysfonctionnements majeurs, liés à une panne de Google Cloud. Bien que partiellement résolue dans le monde, cette perturbation affecte encore une partie des États-Unis.

Une panne chez Google Cloud

L’incident, qui a débuté à 19h51, a affecté plusieurs services de Google Cloud en raison d’un problème avec le service Identity and Access Management (IAM). Cette défaillance a perturbé des plateformes comme Spotify, Discord, Twitch, Snapchat, Shopify et Anthropic, entraînant des erreurs de connexion ou des interruptions de service. Des signalements d’indisponibilité ont bondi sur DownDetector, montrant des difficultés à utiliser sur ces services.

Google a indiqué dans une mise à jour à 22h16 : « Nous avons identifié la cause principale et appliqué des correctifs. Notre infrastructure s’est rétablie dans toutes les régions, sauf us-central1. Les produits Google Cloud dépendants se rétablissent dans plusieurs lieux. Nos ingénieurs travaillent à une récupération complète pour les clients encore affectés dans us-central1 et les régions multi-us. Aucun délai de résolution n’est disponible ».

Il y a également une panne chez Cloudflare, qui fournit des services d’infrastructure réseau à de nombreuses plateformes. Mais les services ont commencé à se rétablir assez rapidement.

D’autres plateformes, comme Twitch, ont également subi des perturbations, bien que l’ampleur exacte des services affectés reste floue.