Microsoft licencie 4 800 employés et Xbox vend 4 studios

Microsoft annonce licencier 4 800 employés, soit 2,1 % de son effectif. Dans le lot, il y a 1 600 employés de Xbox qui perdent leur emploi. Il y a un an, Microsoft annonçait le licenciement de 9 100 employés.

Dans un mémo interne adressé aux employés, Amy Coleman, vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines de Microsoft, a imputé ces suppressions d’emplois à l’évolution du secteur technologique et à la « nécessité d’ajuster les ressources et les postes, et de repenser notre mode de fonctionnement » pour répondre à l’impact de l’intelligence artificielle sur des entreprises comme Microsoft. « Je tiens également à préciser que les postes supprimés aujourd’hui ne sont pas remplacés par l’IA », affirme Amy Coleman. « Cela dit, il est vrai que l’IA modifie la manière dont le travail est effectué ».

Des changements chez Xbox, qui licencie 1 600 employés

Les emplois concernés par les licenciements concernent la division commerciale de Microsoft et la division Xbox. 1 600 employés de Xbox perdent leur emploi aujourd’hui et ça va empirer au fil des mois. En effet, Microsoft prévient qu’il y aura au total 3 200 suppressions d’emplois chez Xbox tout au long de son année fiscale 2027, ce qui représentera 20 % des effectifs.

Asha Sharma, la patronne de Xbox, déclare :

Je sais que c’est douloureux. Ces changements vont toucher directement les personnes qui ont mis toute leur créativité au service du développement de Xbox. Beaucoup d’entre elles nous ont rejoints à la suite d’acquisitions, tandis que d’autres ont été recrutées ici ou nous ont rejoints de leur propre initiative parce qu’elles aimaient ce secteur et adoraient Xbox. Les décisions prises aujourd’hui ne reflètent en rien leur talent ni leur dévouement.

Elle réitère ce qu’elle avait déjà déclaré auparavant, à savoir que Xbox génère très peu de marge :

Aujourd’hui, notre activité n’est pas en bonne santé. Nos marges sont de 3 à 10 fois inférieures à celles des plateformes et des éditeurs comparables. Nous sommes entrés dans la 9e génération avec une base installée plus réduite et une structure de coûts plus élevée. Pour croître, nous avons misé sur le Game Pass, le multiplateforme et un portefeuille de contenus plus large. Bien que ces activités aient généré une valeur significative, elles n’ont pas connu la croissance que nous espérions. Dans ce contexte, notre cœur de métier s’est affaibli et nous avons mobilisé davantage d’équipes, d’investissements et de temps, dans l’espoir d’obtenir de meilleurs résultats. Or, le secteur est aujourd’hui confronté à la crise matérielle la plus grave de son histoire. Nous devons redéfinir la stratégie de Xbox.

Vente de quatre studios

Dans la foulée, Xbox se sépare de quelques studios. Xbox va vendre les studios Ninja Theory (Hellblade) et Undead Labs (State of Decay) à des acquéreurs dont l’identité n’a pas été révélée publiquement. Les deux studios continueront à travailler sur leurs projets de jeux en cours, Senua et State of Decay 3, en collaboration avec Xbox.

Deux autres studios, Double Fine (Psychonauts) et Compulsion Games (South of Midnight), feront l’objet d’une scission et redeviendront des entreprises privées détenues par leurs fondateurs. Asha Sharma a précisé que ces deux studios recevront un financement de relais et conserveront la pleine propriété de la propriété intellectuelle qu’ils ont développée, y compris leurs catalogues de jeux antérieurs.

Xbox entamera également un processus de consultation avec Arkane Studios (Blade), le studio français basé à Lyon, afin d’examiner les options stratégiques possibles dans les mois à venir, possiblement dans l’espoir de vendre ou de céder le studio. Contrairement aux quatre autres studios, ce processus n’a pas encore débuté et prendra plus de temps que les autres en raison de la rigueur de la législation française du travail.

Les cinq studios ont été rachetés par Xbox sous la direction de l’ancien patron Phil Spencer.

Une nouvelle gestion pour le management

D’autre part, Asha Sharma annonce qu’il y aura des suppressions d’emplois au niveau du management chez Xbox :

Nos équipes chargées de la plateforme comptent 40 % de membres en plus par rapport au début de cette génération, alors même que notre base de joueurs et le temps de jeu ont diminué. Cette complexité a ralenti la prise de décision, brouillé les responsabilités et rendu plus difficile la satisfaction des attentes des joueurs. Dans le cadre de la refonte de Xbox, nous allons simplifier les choses. Nous réduirons le nombre de niveaux hiérarchiques à 5 au maximum, et si possible à 3. Nous assurerons notre réussite grâce à une organisation plus horizontale, articulée autour des « créateurs » (des collaborateurs individuels axés sur la réalisation), des « joueurs-entraîneurs » (des dirigeants qui restent profondément impliqués dans le travail tout en développant leurs équipes) et des « responsables directs » qui assument la responsabilité des décisions clés et des résultats. Et nous rationaliserons nos méthodes de travail à travers nos outils grâce à une base de code plus épurée, à des services partagés et à une réduction de 50 % des dépenses liées aux prestataires.

Depuis la finalisation de l’acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars à l’automne 2023, Xbox a licencié des milliers d’employés et a annulé de nombreux projets. Même les filiales qui développent des jeux populaires tels que Candy Crush et Call of Duty ont été touchées par ces suppressions d’emplois en cours.