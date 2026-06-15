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Le patron de Xbox Game Studios quitte ses fonctions avant des licenciements importants

3 min.
15 Juin. 2026 • 19:01
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Craig Duncan, le patron de Xbox Game Studios, et Louise O’Connor, la cheffe de cabinet, quittent simultanément Xbox Game Studios sans qu’aucune raison officielle ne soit donnée, laissant la division sans encadrement dédié au moment où des licenciements sont attendus dès le mois prochain.

Xbox Game Studios

Craig Duncan et Louise O’Connor partagent une trajectoire commune : des décennies chez Rare, le studio britannique appartenant à Microsoft. Le premier a rejoint Rare en 2011 et l’a dirigé plus de dix ans, pilotant la transition d’une époque dominée par Kinect Sports vers le succès commercial de Sea of Thieves. Louise O’Connor y a débuté en 1999 comme animatrice sur Conker’s Bad Fur Day, avant de diriger le projet de RPG fantasy Everwild, finalement annulé.

Il se savoir que Craig Duncan a pris la tête de Xbox Game Studios il y a 20 mois seulement. Et aujourd’hui, il annonce son départ dans un e-mail interne (relayé par The Game Business) : « Je suis fier de dire que nous avons réalisé de nombreux lancements irréprochables qui ont généré du succès commercial pour la société ». En attendant la nomination d’un successeur, les dirigeants des studios Xbox se reporteront directement à Matt Booty, le directeur du contenu chez Xbox.

Des licenciements imminents chez Xbox

Ces départs interviennent dans un contexte de tension maximale pour la division. Asha Sharma, nouvelle patronne de Xbox, a publiquement mis en garde sur la faible marge bénéficiaire de la division, un discours largement interprété comme un signal de coupes imminentes. Bloomberg confirme que des licenciements sont attendus dès le mois prochain.

Les inquiétudes se concentrent sur les studios qui n’ont pas sorti de jeu à succès depuis plusieurs années : Compulsion Games, connu pour South of Midnight, Double Fine, à l’origine de Kiln et Keeper, et Turn 10 Studios, déjà réduit. La disparition simultanée des deux cadres qui supervisaient l’ensemble de ces équipes laisse la division exposée à sa restructuration la plus profonde depuis des années.

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