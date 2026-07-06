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LEGO dévoile un set E.T. de 1 226 pièces à un prix (presque) raisonnable

3 min.
6 Juil. 2026 • 11:40
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Quarante ans après avoir marqué l’histoire de la science-fiction au cinéma, E.T. s’apprête à rejoindre les collections LEGO. Le fabricant danois a dévoilé un imposant modèle à l’effigie de l’extraterrestre imaginé par Steven Spielberg, conçu pour les amateurs de constructions détaillées comme pour les nostalgiques du film culte sorti en 1982.

Un E.T. articulé avec son célèbre doigt lumineux

Le set compte 1 226 pièces et reproduit le personnage de la tête aux pieds palmés. La figurine pourra être mise en scène grâce à plusieurs éléments mobiles, dont la tête et le bras. Son doigt peut être orienté vers le ciel, en référence à l’une des images les plus célèbres du long métrage.

LEGO ET 1

LEGO ET 2

LEGO a également intégré une fonction lumineuse : un mécanisme permet d’illuminer le cœur d’E.T., autre détail emblématique du personnage. Une petite plante de tournesols à construire est incluse pour compléter la présentation et rappeler l’univers terrestre découvert par l’extraterrestre durant son séjour auprès d’Elliott.

Un objet de collection pour les passionnés de science-fiction des années 1980

Avec son format imposant et son niveau de finition, ce modèle vise clairement les adultes collectionneurs. Le personnage ne se limite pas à une simple statue : les possibilités de pose et les accessoires devraient permettre de recréer plusieurs scènes ou d’exposer E.T. dans une vitrine aux côtés d’autres constructions inspirées de la pop culture.

LEGO ET

LEGO ET 4

Le choix d’E.T. s’inscrit aussi dans la stratégie de LEGO, qui multiplie les licences cultes destinées aux collectionneurs. Après les univers du cinéma, des jeux vidéo et des grandes sagas fantastiques, le groupe mise ici sur une œuvre familiale dont la popularité traverse toujours les générations.

Une sortie annoncée pour le 1er août

Le set LEGO E.T. doit être commercialisé à partir du 1er août au prix de 140 dollars aux États-Unis, ce qui semble presque raisonnable au vu du prix délirant de certains sets récents. Les amateurs de petites briques et de l’alien mignon (il doit bien se trouver des fans de LEGO aussi fans d’E.T.) doivent donc se tenir prêts pour ne pas subir une possible rupture de stocks.

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