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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 août
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 août

10 min.
17 Août. 2026 • 18:00
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Trottinette Électrique Pliable Todimart T3 – Autonomie 20-30km, Batterie 36V, 7,8Ah à 72,72€ sur @AliExpress avec le code DSFR11
  • Montre connectée sportive Garmin Forerunner 255 à 134,69€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
  • Kit de RAM Netac – 32Go (2×16) 3200Mhz DDR4 à 142,99€ sur @AliExpress avec le code FRNS20
  • Carte Graphique APU AMD BC-250 à 137€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
  • Reconditionné : Sonnette Vidéo Reolink PoE – avec Carillon, 5 MP, Super HD, Filaire, Vue Diagonale à 180° à 59,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Batterie Zendure SolarFlow 1600 AC+ – 4kWh, Base, Extension, Extensible Jusqu’à 11,52 kWh à 959€ au lieu de 1315,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5 GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 (187.84€ via Paypal) à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33
  • Split Fiction sur PS5, Xbox Series X et Switch 2 à 27,81€ au lieu de 37,79€ sur @E.Leclerc
  • Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (309,28€ via PayPal, version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 / DSFR50
  • [Via Paypal] Smartphone Xiaomi Poco X8 Pro 12 + 512 Go, Édition Iron Man à 267,36€ sur @AliExpress avec le code FRNS33
  • Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33
  • Split Fiction sur PS5 à 27,81€ sur @Amazon
  • Smartphone pliable 6.86″ Xiaomi MIX Flip – 12 + 512 Go, Snapdragon 8 gen 3, Leica 50mp (381,47€ via Paypal) à 414,47€ sur @AliExpress
  • [Via Paypal] Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 – TV 55″, 4K, QD-Mini LED, 144 Hz, Google TV, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos à 346,48€ sur @AliExpress avec le code DSFR50
  • Montre connectée Garmin Forerunner 255 46 mm – GPS multibande, cardio, SpO2, autonomie jusqu’à 14 jours à 123,99€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
  • It Takes Two sur PS4 (version physique & mise a niveau PS5 disponible) à 17,99€ au lieu de 26,99€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • [Précommande – Clients Red by SFR] Smartphone 6.9″ Samsung Galaxy Z Flip8 256 Go (via 100€ d’ODR sur facture + 200€ de bonus reprise) à 599€ sur @RED by SFR
  • HOT! [Clients Red by SFR] Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 Pro bleu 256 Go (via 100€ d’ODR + 150€ bonus reprise + forfait sans engagement) à 1029€ au lieu de 1279€ sur @RED by SFR
  • HOT! Smartphone 6,8″ Google Pixel 10 Pro XL – 256 Go (via remise panier) à 723,54€ sur @Amazon.co.uk – livrable en France
  • Smartphone 6.73″ Xiaomi 15 Ultra – 16 Go Ram, 512 Go à 841,12€ sur @Fnac
  • Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 Pro – 128 Go + Google TV Streamer et un socle de support Pixelsnap offerts (Via 150€ de bonus reprise) à 699€ au lieu de 849€ sur @Boulanger
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 306€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

  • Spider-Man 2 sur PS5 (via avantage immédiat avec la carte) à 32,13€ sur @E.Leclerc
  • HOT! [Précommande] Star Wars Galactic Racer sur PS5 à 44,99€ sur @Auchan
  • [Précommande] Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 à 44,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
  • [Précommande] Marsupilami 2 Salsa Palombia sur PS5 à 29,99€ sur @Auchan
  • [Précommande] Silent Hill Townfall Day One Edition – PS5 à 35,99€ au lieu de 49,99€ sur @Auchan
  • Légendes Pokémon : Z-A sur Nintendo Switch 2 – (Via 15,60€ sur la carte de fidélité et Via Retrait dans une Sélection de Magasins) à 36,39€ sur @Auchan
  • [Précommande] Stranger than Heaven sur PS5 à 49,99€ sur @Auchan
  • HOT! [Précommande] Tomb Raider : Legacy of Atlantis Day One Edition sur PS5 à 44,99€ sur @Auchan
  • [Précommande] Halo: Campaign Evolved sur PS5 ou Xbox Series X à 43,99€ au lieu de 59,99€ sur @E.Leclerc
  • Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 – Version Française à 28,99€ sur @JoyBuy
  • [Précommande] Fable sur PS5 à 54,99€ au lieu de 69,81€ sur @Amazon
  • [Précommande] Fable sur Xbox Series X à 54,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
  • Paper Mario La Porte Millénaire sur Nintendo Switch 1|2 (Via Retrait dans une Sélection de Magasins) à 24,99€ sur @Micromania
  • [Précommande] Rayman Legends : Retold sur PS5 et Nintendo Switch 2 à 29,90€ au lieu de 39,99€ sur @E.Leclerc
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 / Xbox Series (Code dans la boite) à 60€ au lieu de 79,99€  chez @Leclerc
  • HOT! Battlefield 6 sur PS5 et Xbox Series X à 35,30€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil Nyxi Hyperion 3 sur Nintendo Switch 2 à 63,86€ sur @AliExpress avec le code VSFR06

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique SOYO Nvidia GeForce RTX 3070 8 Go à 211,06€ sur @AliExpress avec le code FRVS30
  • Mémoire RAM Kingston Fury Beast 32 Go (2×16 Go) DDR5 6000MHz CL 36 Noir à 449,99€ sur @Grosbill
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

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