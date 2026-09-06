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Civilization VII ira jusqu’en 2050 avec l’âge atomique et Earthrise

5 min.
6 Sep. 2026 • 21:05
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Firaxis prolongera Civilization VII jusqu’au milieu du XXIe siècle avec Arc of Tomorrow, une mise à jour gratuite prévue en 2027. Annoncée pour les 35 ans de la série, elle ajoutera un quatrième âge couvrant approximativement les années 1950 à 2050. Une première extension payante, Earthrise, arrivera plus tard la même année et développera la course à l’espace ainsi que la gestion environnementale.

Les deux projets sont distincts. L’âge atomique, ses civilisations, ses dirigeants, ses unités et ses systèmes principaux feront partie d’Arc of Tomorrow sans achat supplémentaire. Earthrise sera un contenu optionnel traversant toute la campagne. 2K et Firaxis n’ont encore communiqué ni dates précises, ni prix pour l’extension, ni liste complète des nouvelles civilisations.

La présentation officielle de PAX West détaille cette nouvelle direction et les premiers systèmes en développement.

Un quatrième âge entre guerre froide et futur proche

Civilization VII organise actuellement une partie autour de trois grandes périodes : l’Antiquité, l’âge des explorations puis l’époque moderne. Arc of Tomorrow ajoutera une phase séparée après cette dernière. Le studio situe son début vers les années 1950 et sa fin autour des années 2050, ce qui permet d’intégrer l’urbanisation contemporaine, de nouvelles politiques sociales et des technologies proches de notre époque sans étirer artificiellement l’âge moderne.

Firaxis promet des architectures urbaines propres à la période, de nouveaux arbres technologiques et civiques, des événements narratifs, des Triomphes et une musique adaptée. Gandhi reviendra parmi les dirigeants. Le reste de la distribution n’est pas annoncé, et l’équilibre entre personnalités historiques et figures plus récentes reste à préciser.

Le nucléaire sera davantage qu’une unité très puissante. Le studio prépare de nouvelles options offensives et défensives, avec une mécanique inspirée de la destruction mutuelle assurée. La formulation suggère que la dissuasion et le risque de représailles pourront compter dans les décisions, mais le développeur n’a pas encore présenté les règles exactes ni le rôle de la diplomatie dans ce système.

L’administration des empires doit également évoluer. Un joueur pourra reconnaître l’indépendance de certaines colonies et les libérer sous forme de cités-États, ce qui offrira une réponse à la taille excessive d’un territoire ou à sa loyauté. Des équipes de cinéma chercheront des lieux correspondant à un genre pour créer des grandes œuvres de film. Enfin, des recettes transformeront plusieurs ressources en produits manufacturés, dont de l’uranium enrichi.

Earthrise fera commencer la course à l’espace dès l’Antiquité

L’extension Earthrise ne se limitera pas à quelques fusées en fin de partie. Dans les deux premiers âges, les civilisations pourront observer le ciel et nommer des corps célestes. L’époque moderne ouvrira les premières missions autour de la Terre et de la Lune. Une agence spatiale prendra ensuite en charge des expéditions à travers le système solaire pendant l’âge atomique.

Les découvertes de ces missions fourniront des ressources ou des avantages utilisables sur Terre. Firaxis exclut cependant deux raccourcis de science-fiction : il n’est pas prévu de rencontrer une vie extraterrestre ni de coloniser les planètes. Earthrise restera donc centré sur l’exploration robotique, l’observation et les effets politiques d’un programme spatial plutôt que sur la construction d’un empire interplanétaire.

Le second axe concerne l’environnement. Des technologies et des aptitudes d’unités pourront modifier le terrain, tandis que des ouvrages de génie civil protégeront certaines zones contre des catastrophes plus fréquentes à mesure que la température mondiale augmente. Le studio indique qu’il sera même possible d’inverser le réchauffement. Il faudra voir si cette mécanique impose des choix économiques difficiles ou devient simplement une dernière amélioration à débloquer.

Civilization VII

Des tests avant le lancement de 2027

Arc of Tomorrow sera proposé à des joueurs sélectionnés par l’intermédiaire du Firaxis Feature Workshop avant la fin de 2026. Ces essais doivent aider à régler un problème important : ajouter un âge complet peut rallonger les campagnes et modifier l’intérêt des décisions prises plusieurs heures auparavant. Les conditions d’inscription et le contenu exact des premières sessions seront précisés séparément.

Une étape plus proche arrivera avec la mise à jour 1.5.0, annoncée pour septembre. Elle ajoutera une carte de la Terre avec positions de départ historiques, accélérera la génération des cartes, ajustera la diplomatie et introduira une règle de mesure pour planifier les villes. Il s’agit d’un chantier différent, mais il montre que Firaxis continue aussi de corriger le jeu existant.

L’annonce de 2K donne ainsi une feuille de route beaucoup plus concrète à Civilization VII. Le passage à quatre âges est gratuit et touche la structure générale ; Earthrise ajoute une lecture thématique de l’espace et du climat. Le prix, le calendrier détaillé et les civilisations manquent encore, mais le cap est clair : faire durer une partie jusqu’à un futur assez proche pour rester historique, tout en laissant les joueurs réécrire les décennies qui n’ont pas encore eu lieu.

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