Nexperia : la justice chinoise gèle 2,14 milliards de yuans d’actifs dans le conflit avec Wingtech

Le conflit autour de Nexperia vient de franchir une nouvelle étape judiciaire en Chine. Le tribunal populaire intermédiaire de Dongguan a ordonné le gel de participations et d’actifs pouvant atteindre 2,139 milliards de yuans, soit environ 300 millions de dollars, appartenant au fabricant néerlandais de semi-conducteurs et à l’une de ses branches d’équipements. La mesure a été demandée par Wingtech Technology, son propriétaire chinois privé du contrôle opérationnel de l’entreprise depuis l’intervention des autorités néerlandaises.

Ce gel ne transfère pas la direction de Nexperia à Wingtech et ne règle pas le conflit de propriété. Il s’agit d’une mesure conservatoire : le tribunal réserve des biens pendant que la procédure suit son cours, afin qu’un éventuel jugement puisse être exécuté. Nexperia affirme que ses activités quotidiennes, sa gestion et la continuité de ses opérations ne sont pas affectées. L’affaire n’a pas encore été examinée sur le fond.

Quatre filiales chinoises placées sous gel jusqu’en 2029

D’après l’avis de Wingtech rapporté par Reuters, l’ordonnance porte notamment sur les participations de Nexperia dans quatre sociétés établies en Chine. Elle concerne ses activités de semi-conducteurs à Wuxi et Shanghai, ainsi que la filiale de Wuxi entièrement détenue par sa branche d’équipements. Les mesures ont pris effet entre le 20 et le 25 août et doivent rester applicables jusqu’en août 2029.

Le montant gelé reste très inférieur aux demandes formulées par Wingtech. Le groupe et sa filiale Yucheng Holding ont engagé en mai une action réclamant huit milliards de yuans de dommages, environ 1,1 milliard de dollars au taux de change actuel. Ils accusent Nexperia, plusieurs sociétés liées et trois dirigeants d’avoir appliqué ou facilité des restrictions néerlandaises qu’ils décrivent comme discriminatoires. Ces griefs sont les allégations des plaignants ; aucune décision sur leur validité n’a encore été rendue.

Un gel d’actions signifie généralement que leur propriétaire ne peut pas les céder ou les utiliser librement pendant la durée de la mesure. Il ne ferme pas automatiquement les usines ni les comptes courants nécessaires à l’exploitation. Son effet dépend du périmètre exact fixé par le tribunal et de la manière dont il sera appliqué. Nexperia souligne précisément cette distinction pour rassurer clients et fournisseurs, tandis que Wingtech obtient un moyen de pression supplémentaire dans une négociation jusqu’ici bloquée.

Un groupe détenu en Chine mais dirigé indépendamment

La structure paraît paradoxale : Wingtech reste propriétaire de Nexperia, mais n’en exerce plus les droits de vote. Le conflit a commencé en 2025 lorsque le gouvernement néerlandais est intervenu, invoquant le risque que des technologies, des capitaux ou des capacités de production stratégiques soient transférés hors du pays. Une chambre spécialisée du tribunal d’Amsterdam a ensuite suspendu le directeur général Zhang Xuezheng et confié les droits de vote liés à la participation de Wingtech à une gestion indépendante.

Les autorités néerlandaises ont par la suite suspendu leur propre ordre après des discussions avec Pékin. Cette détente n’a cependant pas annulé les décisions judiciaires distinctes sur la gouvernance. Wingtech n’a donc pas retrouvé le contrôle des votes, ce qui laisse Nexperia dans une situation inhabituelle : son actionnaire économique et son équipe dirigeante défendent des positions opposées dans plusieurs juridictions.

La Chine avait répondu à l’intervention néerlandaise par des restrictions d’exportation visant les opérations locales de Nexperia. Les expéditions ont ensuite repris, mais l’épisode avait ravivé la crainte d’une pénurie de semi-conducteurs pour l’automobile. Le nouveau gel n’a pas, à ce stade, déclenché un arrêt comparable. Il montre néanmoins que le désaccord peut toucher les participations chinoises dont dépend une partie importante de la production et de l’assemblage du groupe.

Pourquoi les puces ordinaires de Nexperia sont stratégiques

Nexperia est moins visible que les fabricants d’accélérateurs d’intelligence artificielle. Son catalogue couvre surtout des diodes, des transistors, des composants de logique et des circuits de gestion électrique. Ces pièces valent souvent bien moins cher qu’un processeur haut de gamme, mais elles sont présentes en grand nombre dans une voiture, une alimentation, un appareil connecté ou une machine industrielle. Une chaîne de production peut être arrêtée par l’absence d’un composant à quelques centimes aussi sûrement que par celle d’un GPU.

La fabrication est en outre répartie entre plusieurs pays. Des plaquettes peuvent être produites en Europe, puis découpées, assemblées ou testées en Asie avant de rejoindre les clients. Cette organisation améliore les coûts et les volumes en temps normal, mais elle multiplie les points où un conflit politique, une décision de justice ou un contrôle douanier peut interrompre le flux. Remplacer un composant n’est pas instantané : dans l’automobile, le fournisseur doit être qualifié et le comportement électrique vérifié avant l’adoption.

C’est pourquoi la déclaration de Nexperia sur la continuité des activités compte autant que le montant spectaculaire du gel. Les constructeurs chercheront à savoir si les filiales concernées peuvent acheter leurs matières premières, expédier leurs produits et financer les opérations courantes. Ils surveilleront aussi la possibilité d’une séparation plus durable entre les activités européennes et chinoises. Le maintien des livraisons aujourd’hui ne garantit pas que la procédure restera neutre pendant les trois années couvertes par l’ordonnance.

La mesure chinoise illustre enfin la difficulté de protéger une technologie nationale lorsque l’entreprise, ses usines, ses clients et son capital sont répartis entre plusieurs États. Les Pays-Bas ont invoqué la sécurité économique ; Wingtech répond devant une juridiction chinoise et s’appuie sur la législation locale contre des sanctions étrangères. Chaque décision produit des effets au-delà de sa frontière, sans qu’une autorité unique puisse résoudre l’ensemble du dossier.

Le gel de 2,139 milliards de yuans donne donc à Wingtech un levier concret, mais il ne constitue ni une victoire définitive ni une saisie immédiate des usines. La prochaine information décisive sera l’examen du fond, une modification des droits de vote ou un accord entre les parties. D’ici là, le meilleur indicateur sera opérationnel : tant que les puces quittent les sites chinois et arrivent chez les industriels, le conflit demeure principalement juridique. Au premier blocage logistique, il redeviendrait un problème pour toute la chaîne mondiale de l’électronique.