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Google augmente fortement le prix des Nest Cam et Nest Doorbell aux États-Unis

3 min.
1 Sep. 2026 • 11:35
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Google revoit à la hausse les tarifs d’une grande partie de son écosystème de maison connectée. Depuis le 31 août, presque toutes les caméras Nest Cam et sonnettes Nest Doorbell voient leurs prix révisés à la hausse sur le Google Store américain. Le constructeur invoque directement « l’augmentation du coût des composants » pour justifier cette nouvelle grille tarifaire.

Jusqu’à 50 dollars de hausse pour les Nest Cam

La Nest Cam fonctionnant sur batterie passe de 179,99 à 199,99 dollars, tout comme la Nest Doorbell filaire de troisième génération et sa déclinaison sur batterie. Les augmentations sont nettement plus importantes pour certaines caméras filaires : la Nest Cam Outdoor de deuxième génération bondit de 149,99 à 199,99 dollars, tandis que la Nest Cam Indoor de troisième génération passe de 99,99 à 129,99 dollars.

Nest Camera Surveillance

Selon les modèles, la hausse atteint ainsi environ 11 % à 33 %. Cette évolution intervient dans un contexte de fortes tensions sur le prix des composants mémoire, qui touchent désormais de nombreux fabricants de produits électroniques.

Quelques produits Google Nest échappent encore à l’augmentation

La Nest Cam avec projecteur conserve pour l’instant son tarif de 279,99 dollars. Le Google Home Speaker, le Nest Learning Thermostat de quatrième génération, le Nest Thermostat et le Nest Hub de deuxième génération restent également épargnés.

Google Nest Hub 2021

Google affirme rester engagé à proposer une sécurité domestique de premier plan ainsi que des mises à jour régulières de ses produits. La hausse ne concerne d’ailleurs pas uniquement les caméras : le Google TV Streamer vient lui aussi de subir une augmentation particulièrement spectaculaire, passant de 99,99 à 149,99 dollars.

La hausse pourrait progressivement gagner les revendeurs

Les nouveaux tarifs sont déjà appliqués sur le Google Store américain, alors que certains distributeurs affichent encore temporairement les anciens prix. Après les smartphones et d’autres appareils électroniques, la pression sur les composants commence donc à se répercuter nettement sur la maison connectée. Reste à déterminer si Google appliquera prochainement des augmentations comparables en Europe.

 

La Nest Cam est disponible à la vente sur Amazon au prix de 150 euros et la Nest Cam d’intérieur à 100 euros. Le Nest Hub est proposé sur le même site à 349 euros et la Nest Doorbell à 175 euros. Les tarifs sont donc pour le moment inférieurs à ceux affichés aux États-Unis. 

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