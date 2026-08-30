Google Maps change le nom du Lac Ontario en Lac Amérique à la demande de Donald Trump

Google Maps a annoncé afficher désormais le nom « Lac Amérique » à la place de « Lac Ontario » sur ses cartes pour les utilisateurs situés aux États-Unis. Ce changement fait suite à un décret signé cette semaine par Donald Trump, dans un contexte de confrontation commerciale grandissante entre les États-Unis et le Canada.

Le nom du lac sur Google Maps change selon le pays

Google précise dans un message publié sur son blog que la mise à jour de Google Maps reflète les changements de nom indiqués dans les sources officielles gouvernementales, en l’occurrence le GNIS (Geographic Names Information System) pour les États-Unis. L’entreprise détaille trois cas d’affichage selon la localisation de l’utilisateur :

aux États-Unis, Google Maps affiche « Lake America » (Lac Amérique)

au Canada, Google Maps continue d’afficher « Lake Ontario » (Lac Ontario)

en dehors des deux pays, les deux noms apparaissent simultanément

Le GNIS est une base de données qui répertorie plus de deux millions d’appellations physiques et culturelles aux États-Unis. Le décret présidentiel a modifié cette base pour le plus petit des cinq Grands Lacs nord-américains, mais cette décision n’a aucune incidence sur les conventions de dénomination canadiennes ni sur la façon dont le reste du monde désigne le lac.

Le premier ministre canadien Mark Carney a réagi sur X/Twitter en affirmant : « Les Canadiennes et les Canadiens savent aussi qu’il faut appeler les choses par leur nom, et ce lac se nomme Lac Ontario – aujourd’hui et pour toujours ».

Un geste inscrit dans un bras de fer commercial

Le décret présidentiel intervient alors que Donald Trump avait déjà évoqué ce changement de nom à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux avant de le signer jeudi. Sa décision ne s’accompagne d’aucune reconnaissance internationale de la nouvelle appellation.

Les tensions entre les États-Unis et le Canada se traduisent aussi sur le plan douanier. Le Canada a répondu à de nouveaux droits de douane américains, entrés en vigueur samedi, par une série de surtaxes visant certains produits américains, après la rupture des négociations commerciales entre les deux pays. Ces mesures canadiennes doivent prendre effet le 8 septembre.

Pour rappel, Google Maps avait déjà procédé à un changement similaire l’an dernier concernant le golfe du Mexique, désormais affiché sous le nom de « Golfe d’Amérique » pour les utilisateurs américains. Le Mexique n’a de son côté jamais accepté ce changement de nom.