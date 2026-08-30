Le récap tech de la semaine : GTA 6 s’invite sur Netflix, l’IA change de terrain

À quelques jours de la rentrée, la tech n’a pas vraiment ralenti. Rockstar a transformé une longue présentation de GTA 6 en rendez-vous diffusé sur Netflix, Xbox a dévoilé une solution pour rapprocher les jeux physiques du numérique, tandis que Google continue de donner davantage d’autonomie à son Mode IA. Même les frontières entre les plateformes deviennent moins évidentes : Netflix réfléchit à accueillir d’autres services de streaming et YouTube tente d’attirer des créateurs avec des contrats à plusieurs millions de dollars.

Cette semaine a également rappelé que cette convergence ne se fait pas sans tensions. OpenAI envisage de retirer ses modèles de Cursor après le rachat de l’entreprise par SpaceX, Anthropic est de nouveau poursuivi pour l’entraînement de Claude et plusieurs alertes de cybersécurité ont touché aussi bien les clients d’E.Leclerc que certains routeurs vendus sous différentes marques. Heureusement, la NASA a terminé la semaine avec une actualité un peu plus lumineuse : le télescope spatial Roman a réussi son lancement.

GTA 6 transforme une présentation en événement de plateforme

Il fallait autrefois attendre un salon, une conférence ou la mise en ligne d’une bande-annonce pour découvrir un futur jeu. Rockstar a choisi un autre terrain pour présenter 26 minutes et 49 secondes de GTA 6, capturées sur PS5. L’aperçu étendu a d’abord été diffusé sur Netflix le 27 août, avant d’être proposé gratuitement sur YouTube quelques heures plus tard.

Ce choix en dit presque autant sur l’évolution du divertissement que sur le jeu lui-même. Netflix ne veut plus seulement héberger des films et des séries : la plateforme cherche à accueillir des rendez-vous capables de mobiliser une communauté entière. Rockstar, de son côté, bénéficie d’une vitrine internationale sans organiser une conférence classique. Le jeu vidéo, le streaming et l’événementiel numérique commencent ainsi à se mélanger au point que la distinction entre une présentation de produit et un programme de divertissement devient de plus en plus mince.

Rockstar a aussi clarifié deux sujets susceptibles d’inquiéter les joueurs. Le studio a confirmé que GTA 6 n’a pas été développé avec de l’intelligence artificielle générative et ne proposera pas de microtransactions. Le titre principal doit arriver le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series, sans GTA Online au lancement. Rockstar veut donc garder le contrôle sur la création comme sur le rythme de déploiement, ce qui n’empêchera probablement pas Internet d’analyser chaque image jusqu’au dernier feu rouge de Vice City.

L’IA devient tour à tour agent de voyage, enjeu contractuel et dossier judiciaire

Google continue de faire évoluer son moteur de recherche vers un assistant capable non seulement de répondre, mais aussi de suivre et de préparer des actions. Le Mode IA peut désormais suivre le prix des billets d’avion dans 180 pays, en tenant compte de critères comme les dates, les escales ou les programmes de fidélité. Google teste également la réservation d’hôtels depuis son interface, même si cette fonction reste dans un premier temps limitée aux États-Unis.

L’évolution est importante : la recherche ne consiste plus simplement à afficher des liens vers des compagnies aériennes ou des plateformes de réservation. Google veut accompagner l’utilisateur jusqu’à la décision, puis potentiellement jusqu’à la transaction. Pour les voyageurs, cela promet moins d’onglets ouverts. Pour les sites spécialisés, cela signifie aussi qu’un intermédiaire déjà incontournable devient encore un peu plus difficile à contourner.

La situation est plus mouvementée du côté d’OpenAI. L’entreprise prévoit de retirer ses modèles de Cursor après le rachat d’Anysphere par SpaceX. La coupure serait envisagée pour le 12 novembre et concernerait également l’accès au futur modèle Astra, même si les discussions ne sont pas encore définitivement closes. Le dossier montre que les outils d’IA reposent sur des accords commerciaux qui peuvent devenir stratégiques du jour au lendemain. Une application peut sembler indépendante à l’écran, tout en dépendant fortement des modèles d’un fournisseur extérieur.

Anthropic affronte pour sa part un nouveau front judiciaire. Sony Music Publishing et Warner Chappell accusent l’entreprise d’avoir utilisé sans autorisation des milliers de compositions pour entraîner Claude. Les éditeurs évoquent notamment des téléchargements via BitTorrent et réclament réparation, tandis qu’Anthropic conteste les accusations. Les faits devront être tranchés par la justice, mais le conflit rappelle que les performances des modèles ne suffisent plus à résumer la bataille de l’IA : les données d’entraînement, les contrats et les droits d’auteur comptent désormais tout autant.

Cybersécurité : la menace se cache dans les prestataires et jusque dans les routeurs

Les clients d’E.Leclerc ont reçu une mauvaise nouvelle après une intrusion informatique survenue chez un prestataire logistique de l’enseigne. Des noms, adresses électroniques et numéros de téléphone ont été exposés. Les mots de passe et les informations bancaires ne seraient pas concernés, mais ces données restent suffisamment précises pour alimenter des tentatives de phishing ou des appels frauduleux. E.Leclerc a informé la CNIL, sans communiquer le nombre exact de personnes touchées.

L’incident montre une nouvelle fois que la sécurité d’une entreprise dépend aussi de tous les acteurs auxquels elle confie des données. Un groupe peut renforcer ses propres systèmes et rester exposé par l’intermédiaire d’un prestataire moins bien protégé. Les cybercriminels le savent parfaitement : lorsque la porte principale résiste, il reste toujours la possibilité de regarder du côté des fournisseurs.

Une alerte encore plus technique concerne des routeurs Zbtlink contenant deux portes dérobées baptisées Darklantern et Speakingstone. Ces mécanismes pourraient permettre l’exécution de commandes avec les droits administrateur, la modification des réglages DNS ou l’exfiltration de données. Le problème ne se limite pas au nom Zbtlink : plusieurs modèles seraient commercialisés en marque blanche, ce qui complique leur identification.

Cette découverte rappelle qu’un routeur n’est pas seulement une boîte que l’on installe puis que l’on oublie derrière un meuble. Il constitue le point de passage de tout le réseau domestique ou professionnel. Vérifier les mises à jour du firmware et désactiver les fonctions d’administration à distance inutiles est donc nettement moins passionnant que découvrir GTA 6, mais probablement plus utile pour éviter qu’un inconnu ne visite aussi le réseau.

Xbox prépare l’après-disque sans demander aux joueurs d’abandonner leurs boîtes

Microsoft a dévoilé un système permettant d’activer un droit numérique à partir d’un jeu physique compatible. L’utilisateur insère le disque dans une Xbox One ou une Xbox Series X, puis lance la procédure depuis le Microsoft Store. La licence obtenue peut ensuite s’intégrer aux fonctions comme Xbox Play Anywhere ou le cloud gaming, tandis que le disque physique continue de fonctionner.

Le test doit commencer auprès des membres Xbox Insider le 31 août, avant un déploiement plus large à une date encore inconnue. Microsoft tente ici de résoudre une difficulté très concrète : comment faire évoluer les consoles vers le numérique sans rendre inutiles les collections accumulées pendant des années ? Le système ne signe pas la disparition immédiate du disque, mais il prépare clairement un environnement où la boîte devient davantage une preuve de possession qu’un support indispensable au fonctionnement du jeu.

Cette transition pourrait aussi éclairer le projet Xbox Helix. Sarah Bond a présenté Helix comme une future « famille d’appareils », sans détailler les formats concernés ni confirmer un calendrier précis. Microsoft semble vouloir dépasser l’idée d’une console unique pour proposer plusieurs points d’accès au même écosystème. Entre le PC, le cloud, les machines portables et les consoles de salon, la prochaine Xbox pourrait finalement être moins un appareil qu’une collection de portes d’entrée.

Netflix et YouTube commencent à se disputer le même salon

Netflix réfléchit à une évolution qui rapprocherait son application d’un agrégateur. La plateforme a discuté avec Peacock et Fox One afin d‘intégrer éventuellement d’autres services de streaming. Aucun accord imminent n’est annoncé, mais l’idée rappelle les chaînes proposées par Prime Video : l’utilisateur pourrait accéder à plusieurs catalogues depuis une seule interface.

Une telle évolution montrerait que la bataille du streaming ne porte plus seulement sur le nombre de films et de séries exclusifs. Les plateformes cherchent aussi à devenir le point d’entrée principal du téléviseur. Celle qui organise les abonnements, recommande les programmes et centralise la facturation conserve une relation privilégiée avec l’utilisateur, même lorsque le contenu vient d’un concurrent.

YouTube avance dans l’autre direction, mais avec le même objectif : retenir les spectateurs plus longtemps. La plateforme serait prête à verser plusieurs millions de dollars à certains créateurs en échange de contenus exclusifs. Les négociations ne sont pas encore finalisées, mais elles montrent que YouTube lorgne davantage sur les productions premium, pendant que Netflix s’intéresse aux formats et aux personnalités nés sur Internet.

Les deux services sont donc en train de se rejoindre par le milieu. Netflix veut devenir plus ouvert, plus direct et plus proche des usages du Web, tandis que YouTube cherche des programmes capables de rivaliser avec les plateformes traditionnelles. À terme, la principale différence pourrait moins tenir au format des contenus qu’au logo affiché avant leur lecture.

Le télescope Roman réussit son lancement et commence son voyage

La semaine s’est terminée sur une réussite scientifique avec le lancement du télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA. Une fusée Falcon Heavy a décollé le 30 août à 13:26, heure de Paris, pour envoyer l’observatoire vers le point de Lagrange L2, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Roman doit observer de vastes portions du ciel avec un champ de vision bien plus large que celui de la caméra principale de Hubble. Ses premières images scientifiques sont attendues au début de 2027, après plusieurs mois de voyage, de déploiement et de calibrage. Le télescope doit notamment aider les chercheurs à étudier l’énergie noire, la matière noire et les exoplanètes.

Après une semaine dominée par les contrats, les abonnements, les procès et les failles de sécurité, ce lancement apporte un rappel bienvenu : la technologie peut aussi servir à regarder beaucoup plus loin que le prochain trimestre financier.

Des plateformes qui convergent, mais des dépendances qui deviennent visibles

Les sujets de la semaine semblent très différents, mais ils racontent finalement une même évolution. GTA 6 devient un événement Netflix, YouTube veut financer des productions exclusives et Xbox transforme progressivement le disque en porte d’entrée vers une licence numérique. De leur côté, Google, OpenAI et Anthropic montrent que l’IA dépend autant des contrats, des données et des partenaires que des performances affichées dans les démonstrations.

Cette concentration des usages apporte du confort, mais elle rend aussi les dépendances plus visibles. Une plateforme peut perdre l’accès à un modèle, un service peut changer de stratégie, un prestataire peut exposer les données de ses clients et un routeur apparemment banal peut cacher des fonctions dangereuses. Le futur avance vite, mais il voyage rarement seul : il garde toujours quelques serveurs, contrats, mises à jour et conditions d’utilisation dans ses bagages.