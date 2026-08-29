Xbox Helix : la patronne de Xbox tease une « famille d’appareils »

Asha Sharma, patronne de Xbox, laisse entendre que Project Helix, la future console de Microsoft, ne se limitera pas à un seul appareil. Lors d’une interview avec la BBC pendant la Gamescom 2026, elle a évoqué le développement d’« une formidable famille d’appareils » pour cette nouvelle génération, sans donner davantage de précisions.

Microsoft traverse actuellement une vague de licenciements dans sa division jeux, un contexte dans lequel l’entreprise reste prudente sur les détails entourant sa prochaine console. La Xbox Helix avait été officiellement annoncée en mars, avec la promesse d’intégrer des capacités de jeu PC.

Interrogée sur la possibilité que la future console soit dépourvue de lecteur de disque, Asha Sharma a maintenu le flou : « Nous ne communiquons pas davantage sur Helix, je sais que vous deviez poser la question. Mais nous avons travaillé dur sur une formidable nouvelle génération et une formidable famille d’appareils pour Helix, et nous en dirons plus prochainement ».

Un précédent avec les Xbox Series X et Series S

Cette formulation ouvre plusieurs interprétations possibles, faute d’éléments supplémentaires. La génération actuelle avait déjà vu Microsoft sortir deux consoles distinctes : la Xbox Series X, équipée d’un lecteur de disque, et la Xbox Series S, supportant uniquement les jeux numériques. Évoquer une « famille d’appareils » pour la Xbox Helix ne signifie pas nécessairement la reproduction exacte de ce schéma, mais suggère que Microsoft prépare une nouvelle génération de console qui pourrait, elle aussi, sortir des formats traditionnels.

Le calendrier de sortie reste tout aussi incertain. Asha Sharma avait précédemment évoqué une possible sortie pour les fêtes de fin d’année 2027, sans que cette date soit confirmée. En juin, elle avait par ailleurs reconnu qu’un large public ne serait pas prêt à dépenser des milliers de dollars pour une génération de console, annonçant que Microsoft envisageait d’explorer de nouveaux modèles économiques pour la suite.