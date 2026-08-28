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Le Mode IA de Google ajoute le suivi des prix des billets d’avion et la réservation d’hôtels

3 min.
28 Août. 2026 • 19:57
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Google déploie trois fonctions de voyage dans son Mode IA , transformant cet outil en véritable agent de réservation. L’utilisateur peut désormais suivre l’évolution des prix pour les billets d’avion, consulter le coût des voyages en miles ou en points de fidélité et réserver un hôtel sans quitter l’interface.

Google Vol Avion Hotels

Un suivi pour le prix des billets d’avion

Le suivi de prix historiquement associé à Google Flights rejoint directement le Mode IA de Google dans 180 pays. Après avoir décrit sa destination et ses dates de voyage, l’utilisateur obtient une liste de vols et de tarifs puisés auprès de plus de 300 compagnies aériennes et sites partenaires. La réservation complète de l’itinéraire peut se faire depuis le Mode IA, l’achat final s’effectuant ensuite sur le site de la compagnie ou de la plateforme choisie.

Pour surveiller un tarif sans réserver immédiatement, il suffit de demander à l’outil de suivre l’évolution des prix : Google confirme alors l’itinéraire, les dates et les filtres sélectionnés, puis alerte l’utilisateur par e-mail dès qu’une variation survient. Cette fonction de suivi tarifaire est désormais accessible dans plus de 180 pays et territoires.

Autre nouveauté, le Mode IA de Google calcule désormais le coût d’un vol ou d’un séjour hôtelier directement en points de fidélité ou en miles. Un exemple montre l’usage possible de cette fonction : demander un vol sans escale entre Atlanta et Miami, au départ le 9 octobre et au retour le 12, en réglant avec des miles d’American Airlines. L’outil affiche alors le nombre de miles nécessaires, calculé à partir des données transmises en direct par les partenaires. Cette conversion fonctionne dès le lancement avec :

  • Alaska Airlines et Hawaiian Airlines
  • American Airlines
  • Choice Hotels International
  • Hilton
  • Wyndham Hotels & Resorts

Google précise que les programmes d’Accor, de Flying Blue, de Hyatt, de LATAM Airlines et du groupe Lufthansa rejoindront cette liste dans les semaines à venir.

La réservation d’hôtel s’ajoute à la liste

La troisième fonction concerne la réservation hôtelière. En décrivant ses préférences dans une conversation, l’utilisateur reçoit une sélection d’hôtels accompagnée des avis clients et des critères permettant de les comparer entre eux. Lorsqu’un établissement correspond à une offre partenaire, un bouton « Continue sur Google » apparaît pour poursuivre la démarche.

Il suffit alors de quelques étapes pour choisir un type de chambre, consulter les conditions telles que la politique d’annulation, puis finaliser la réservation via Google Pay. Dans ce cas de figure, c’est l’hôtel ou la plateforme de réservation partenaire qui agit comme vendeur et prend en charge le service client, non Google. Cette fonction de réservation est disponible dès maintenant aux États-Unis, avec la participation de Booking.com, Choice Hotels International, Expedia, Hilton, Hotels.com, IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Priceline, Trip.com et Wyndham Hotels & Resorts.

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Un commentaire pour cet article :

  • Frileux
    28 Août. 2026 • 21:29
    Punaise mais à quand un IA qui arrête de nous ellerder, qui achètera ce si elle veut, qu’elle parte en vacances sans billet de retour… franchement ça croit nous faciliter la vie… mais faciliter quoi en fait car elle veut tout faire

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