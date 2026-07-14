Google Images change d’interface et ajoute de l’IA pour ses 25 ans

Google annonce une refonte majeure de l’interface de Google Images qui adopte les codes visuels de Pinterest, tout en y injectant la génération d’images par intelligence artificielle directement dans les résultats de recherche. Cette double manœuvre vise à retenir les internautes plus longtemps sur sa plateforme, alors que ChatGPT et d’autres services tiers grignotent une partie de leurs usages créatifs.

Google dévoile ces changements alors que Google Images célèbre ses 25 ans d’existence. Le déploiement doit intervenir dans les prochaines semaines, en commençant par les utilisateurs américains sur ordinateur pour la nouvelle interface, et par les régions où le Mode AI est déjà actif pour la génération d’images. Le Mode IA arrivera dans quelques semaines en France.

Google Images s’inspire de Pinterest

La transformation de Google Images repose sur un flux baptisé « Pour vous », une galerie d’images taillée sur mesure selon les centres d’intérêt et l’historique de navigation de chaque internaute. Google précise que ce flux se met à jour en temps réel avec de nouvelles images, garantissant un renouvellement constant du contenu proposé. L’expérience s’inspire directement du principe de défilement infini popularisé par Pinterest, où l’utilisateur découvre du contenu visuel sans limite apparente.

Une fonctionnalité de « collections » vient compléter la nouvelle interface. Elle permet de sauvegarder des idées, qu’il s’agisse de tenues de vacances ou d’inspirations déco, dans des dossiers thématiques accessibles via des onglets placés au-dessus de la galerie principale. Cette organisation facilite le retour ultérieur sur des recherches jugées intéressantes, un mécanisme là encore calqué sur les usages de Pinterest.

L’accès à cette nouvelle interface nécessite une connexion à un compte Google, condition indispensable pour que la personnalisation fonctionne. Google n’a communiqué aucune date pour un déploiement hors des États-Unis, ni pour une version mobile ou dans d’autres langues que l’anglais.

L’IA générative s’invite dans la recherche visuelle

Au-delà de l’interface, Google intègre une capacité de création d’images IA directement dans les résultats de recherche. La firme explique proposer la génération d’images directement dans les AI Overiews sur le moteur de recherche et mobiliser pour cela son dernier modèle en date, Nano Banana. L’outil transforme un prompt à l’écran en visuel, par exemple pour se représenter une pièce repeinte en rouge ou un dortoir décoré sur le thème du bord de mer.

Cette fonction cible spécifiquement les recherches très pointues, celles pour lesquelles aucune image existante ne correspond réellement à la demande. Google évite ainsi que ses utilisateurs quittent son écosystème pour se rendre sur des services concurrents comme ChatGPT lorsqu’ils cherchent à visualiser une idée précise. Le déploiement de cette capacité suit le même calendrier que la nouvelle interface, avec une disponibilité en anglais dans les prochaines semaines, mais s’étend à toutes les zones géographiques où le Mode IA fonctionne déjà.

Ces deux annonces répondent à un objectif commun : prolonger le temps que les internautes passent sur les services de Google, ce qui profite directement aux revenus publicitaires du groupe. En se positionnant simultanément face à Pinterest sur la découverte visuelle et face aux générateurs d’images IA tiers sur la création, Google cherche à couvrir l’ensemble du parcours utilisateur. L’absence de calendrier précis pour une extension internationale pourrait toutefois freiner cette ambition, notamment face à des concurrents déjà disponibles à l’échelle mondiale.