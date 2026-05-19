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Google change complètement sa recherche et mise sur l’IA

3 min.
19 Mai. 2026 • 21:30
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Google revoit son moteur de recherche autour d’une barre de recherche unique pensée pour faire circuler plus naturellement l’utilisateur entre les AI Overviews (résumés par IA) et le Mode IA. Avec cette nouvelle interface, Google ne se contente plus d’afficher des résultats ou des résumés : il essaie de réunir dans le même endroit la recherche classique, la réponse conversationnelle et, de plus en plus, l’exécution de tâches.

Le nouveau champ de recherche, qui s’appuie sur Gemini 3.5 Flash, s’étend pour les requêtes longues et ajoute une autocomplétion assistée par intelligence artificielle. Une question formulée en langage naturel peut faire remonter un AI Overview, puis une relance bascule vers le Mode IA. À l’inverse, il devient possible d’entrer directement sur le Mode IA en joignant des documents, des photos, des vidéos ou des onglets de Chrome au niveau de la requête.

Google cherche surtout à effacer la frontière entre ses deux expériences IA pour la recherche. L’idée est que l’utilisateur n’ait plus à choisir mentalement entre un résumé et une conversation, mais passe simplement par le champ de recherche habituel, que ce soit mobile ou sur ordinateur. Pour ceux qui veulent rester sur un affichage plus classique, l’onglet Web permet toujours de revenir à des résultats traditionnels.

Le moteur de recherche de Google commence à travailler sans vous

Le changement le plus ambitieux arrive cet été avec de nouveaux agents IA réservés aux abonnés AI Pro et AI Ultra. Ces agents pourront suivre un sujet en arrière-plan, même lorsque l’utilisateur n’est pas connecté, par exemple pour surveiller l’annonce de dates de tournée ou remonter une mise à jour dès qu’elle apparaît.

Google Moteur de Recherche Agent IA

Ces agents s’appuieront sur Personal Intelligence pour croiser d’autres données issues des comptes Google, notamment Gmail, afin de personnaliser leurs réponses. Google veut aussi leur donner un rôle plus actif : la fonction de réservation par IA doit être étendue à des expériences locales et à des services, avec la possibilité d’appeler certains commerces à la place de l’utilisateur.

Le moteur doit également gagner une couche plus générative dans les prochains mois. Une fonction de génération d’interface doit permettre de créer directement depuis le moteur de recherche des widgets et des applications personnalisées, pendant que les AI Overviews pourront générer des visualisations interactives, comme un schéma expliquant le fonctionnement d’un trou noir.

Les abonnés AI Pro et AI Ultra iront encore plus loin avec la création de « super apps » depuis le moteur de recherche de Google. L’exemple mis en avant est celui d’un suivi de fitness à domicile relié à des données en temps réel comme la météo ou le calendrier, puis généré par Google sous la forme d’une application réutilisable et partageable.

Une indisponibilité en Europe pour l’instant

Comme souvent avec les nouveautés de Google, l’Europe n’y a pas le droit au départ. La situation s’aggrave pour la France sachant que le Mode IA est disponible un peu partout, notamment en Europe… mais pas en France. Il va donc encore falloir patienter pour en profiter ici.

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