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SpaceX prépare officiellement son entrée en Bourse sous le symbole SPCX

2 min.
21 Mai. 2026 • 12:40
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SpaceX se rapproche de la cotation : l’entreprise spatiale d’Elon Musk a officiellement déposé son dossier d’introduction en Bourse (IPO) et prévoit de coter ses actions ordinaires de classe A sous le symbole SPCX sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas, une opération qui pourrait devenir l’une des plus spectaculaires jamais vues dans la tech.

Vers l’espace… et au delà

Le document déposé par Space Exploration Technologies Corp. présente une société dont les missions dépassent celles d’un « simple » constructeur de lanceurs. SpaceX y met en avant ses missions spatiales, Starlink, ses ambitions en intelligence artificielle, ses infrastructures de calcul, ainsi que ses projets autour de la fabrication de puces.

Starship SpaceX 2

Le dossier rappelle notamment que SpaceX est « la seule entreprise privée certifiée par la NASA pour envoyer des missions humaines en orbite », et insiste aussi sur des missions nettement plus futuristes : l’entreprise affirme en effet que « l’infrastructure d’IA dans l’espace » permettra d’exploiter « la puissance pratiquement illimitée du Soleil ». Du pur Elon Musk dans le texte…

Starlink, IA et pertes importantes

Elon Musk gardera le contrôle

Au premier trimestre 2026, SpaceX a déclaré 4,69 milliards de dollars de revenus (environ 4 milliards d’euros), mais aussi une perte opérationnelle de 1,94 milliard de dollars (près de 1,66 milliard d’euros). La connectivité, portée par Starlink, représente la plus grande part de l’activité, avec 3,26 milliards de dollars de revenus.

Le dossier montre également une structure de gouvernance très concentrée. Elon Musk conserverait environ 85 % des droits de vote combinés, tout en restant directeur général, directeur technique et président du conseil d’administration. Un roi en son royaume.

Si l’officialisation de l’IPO a de quoi susciter l’excitation des investisseurs, reste à savoir si Wall Street acceptera de payer très cher une entreprise quasi mythique…mais encore lourdement déficitaire…

SOURCEGizmodo

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