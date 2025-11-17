TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Artemis : SpaceX contraint la NASA à reporter la mission lunaire (encore) d’un an
Science

Artemis : SpaceX contraint la NASA à reporter la mission lunaire (encore) d’un an

17 Nov. 2025 • 19:29
0

Un document interne de SpaceX vient de fuiter, et il n’est pas vraiment à l’avantage de la firme d’Elon Musk : selon donc ce document, l’objectif d’envoyer des astronautes de la NASA sur la Lune via la mission Artemis 3 serait désormais reporté au mois de septembre 2028… au plus tôt, ce qui va bien au delà de la date initiale fixée à la mi-2027. Le vaisseau conçu pour cette mission, le Starship HLS (Human Landing System), reste tributaire de technologies complexes encore en phase de développement, ce qui accentue d’autant la pression sur SpaceX.

Des obstacles techniques majeurs à surmonter

Le projet Artemis 3 dépend notamment d’un transfert d’ergols en orbite (prévu désormais pour juin 2026), ainsi que d’un atterrissage non habité en 2027. Or SpaceX doit encore réussir une démonstration orbitale complète du Starship V2, la version de la fusée réservée à cette mission. Selon un conseiller du Congrès cité dans le document, même ce nouveau planning optimiste demeure « très agressif compte tenu de l’état actuel du développement ».

Starship V2

NASA rouvre la compétition pour l’atterrisseur lunaire

Face à ces nouveaux délais, la NASA a confirmé rouvrir le contrat de l’atterrisseur lunaire à d’autres acteurs, notamment Blue Origin. L’agence spatiale  américaine estime que d’autres entreprises pourraient offrir des solutions plus rapides et se dit prête à choisir celui « qui nous ramènera sur la Lune » le premier.

Cette nouvelle donne relance la compétition entre acteurs privés du spatial : SpaceX reste certes en avance sur de nombreux fronts, mais le Starship piétine et les concurrents sont désormais en embuscade. Le nouveau calendrier d’Artemis pourra t-il même être tenu ? De nouveaux retards pourraient bien profiter à Blue Origin : la firme fondée par Jeff Bezos pourrait même se sentir pousser des ailes après le succès récent du premier vol commercial du lanceur New Glenn.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Starship lune Science

Artemis : face aux lenteurs de SpaceX, la NASA va faire appel à d’autres sociétés

Lunar Rover Blue Origin Science

La NASA relance sa mission lunaire VIPER grâce à Blue Origin

Artemis 2 mission Science

Artemis II : la NASA avance le calendrier pour la mission habitée autour de la Lune

NASA SLS Launchpad 1 Science

Artemis : le Sénat américain vote un budget de 10 milliards de dollars pour le programme lunaire de la NASA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Carte Vitale Application

La carte Vitale sur smartphone devient disponible partout en France

17 Nov. 2025 • 22:39
0 Applications

L’Assurance maladie franchit une étape en annonçant que la carte Vitale sur smartphone est disponible partout en France à...

X Twitter Logo

X (Twitter) lance Chat, sa messagerie sécurisée de bout en bout

17 Nov. 2025 • 20:51
0 Internet

Le réseau social X (ex-Twitter) a lancé une mise à niveau majeure de sa messagerie avec Chat, une nouvelle expérience qui...

Death Stranding 2 On the Beach

Game Awards 2025 (GOTY) : la liste des jeux nommés par catégorie

17 Nov. 2025 • 19:44
1 Jeux vidéo

Les jeux nommés aux Game Awards 2025 viennent d’être annoncés. Cette cérémonie annuelle, qui peut être...

cable sous-marin

Meta et Google repoussent leurs projets de câbles sous-marins face aux risques géopolitiques

17 Nov. 2025 • 18:52
0 Internet

Les ambitions de Meta et Google concernant de gigantesques réseaux de câbles sous-marins connaissent un sérieux contretemps. Selon...

Xbox Partner Preview

Xbox Partner Preview annoncé pour cette semaine avec plusieurs jeux

17 Nov. 2025 • 17:55
0 Jeux vidéo

Microsoft donne rendez-vous le 20 novembre à 19 heures pour un nouveau Xbox Partner Preview. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.2 : changer Siri par un autre assistant se prépare en Europe

iOS 26.2 : changer Siri par un autre assistant se prépare en Europe

17 Nov. 2025 • 22:03

image de l'article « Le Mac n’a jamais été aussi performant » dit Apple, 5 ans après les puces Apple Silicon

« Le Mac n’a jamais été aussi performant » dit Apple, 5 ans après les puces Apple Silicon

17 Nov. 2025 • 20:27

image de l'article iOS 26.2 propose un accès temporaire à AirDrop avec un code

iOS 26.2 propose un accès temporaire à AirDrop avec un code

17 Nov. 2025 • 20:00

image de l'article Bêta 3 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2 et tvOS 26.2

Bêta 3 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2 et tvOS 26.2

17 Nov. 2025 • 19:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site