Artemis : SpaceX contraint la NASA à reporter la mission lunaire (encore) d’un an

Un document interne de SpaceX vient de fuiter, et il n’est pas vraiment à l’avantage de la firme d’Elon Musk : selon donc ce document, l’objectif d’envoyer des astronautes de la NASA sur la Lune via la mission Artemis 3 serait désormais reporté au mois de septembre 2028… au plus tôt, ce qui va bien au delà de la date initiale fixée à la mi-2027. Le vaisseau conçu pour cette mission, le Starship HLS (Human Landing System), reste tributaire de technologies complexes encore en phase de développement, ce qui accentue d’autant la pression sur SpaceX.

Des obstacles techniques majeurs à surmonter

Le projet Artemis 3 dépend notamment d’un transfert d’ergols en orbite (prévu désormais pour juin 2026), ainsi que d’un atterrissage non habité en 2027. Or SpaceX doit encore réussir une démonstration orbitale complète du Starship V2, la version de la fusée réservée à cette mission. Selon un conseiller du Congrès cité dans le document, même ce nouveau planning optimiste demeure « très agressif compte tenu de l’état actuel du développement ».

NASA rouvre la compétition pour l’atterrisseur lunaire

Face à ces nouveaux délais, la NASA a confirmé rouvrir le contrat de l’atterrisseur lunaire à d’autres acteurs, notamment Blue Origin. L’agence spatiale américaine estime que d’autres entreprises pourraient offrir des solutions plus rapides et se dit prête à choisir celui « qui nous ramènera sur la Lune » le premier.

Cette nouvelle donne relance la compétition entre acteurs privés du spatial : SpaceX reste certes en avance sur de nombreux fronts, mais le Starship piétine et les concurrents sont désormais en embuscade. Le nouveau calendrier d’Artemis pourra t-il même être tenu ? De nouveaux retards pourraient bien profiter à Blue Origin : la firme fondée par Jeff Bezos pourrait même se sentir pousser des ailes après le succès récent du premier vol commercial du lanceur New Glenn.