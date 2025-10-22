TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Artemis : face aux lenteurs de SpaceX, la NASA va faire appel à d’autres sociétés
Science

Artemis : face aux lenteurs de SpaceX, la NASA va faire appel à d’autres sociétés

22 Oct. 2025 • 14:35
0

A force de prendre du retard, SpaceX aura bel et bien fini par décourager l’agence spatiale américaine. La NASA a en effet annoncé qu’elle allait rouvrir la procédure de sélection pour le contrat de l’alunissage d’Artemis III, initialement attribué à SpaceX en 2021. Lors d’une intervention à la télévision, l’administrateur par intérim Sean Duffy a confirmé que SpaceX n’était plus la seule option : « Le problème est qu’ils sont en retard. Ils repoussent leurs calendriers, et nous sommes en course contre la Chine. » Considérant que SpaceX ne respecte pas les étapes prévues, l’agence envisage désormais de faire appel d’autres acteurs, comme Blue Origin, afin de permettre aux astronautes américains de retourner sur la Lune dans les délais initialement fixés.

Starship lune

Un pari stratégique dans une course spatiale relancée

Le développement du lander HLS basé sur le vaisseau Starship a subi plusieurs échecs de lancement et accuse désormais beaucoup de retard, au point donc d’inquiéter la NASA alors que le projet  Artemis se fixe pour objectif un alunissage habité à l’horizon 2027. Le retard de Starship met l’agence dans une posture délicate face à la montée en puissance de la Chine, qui s’est mise en ordre de marche pour une mission lunaire habitée d’ici 2030. « Nous allons laisser d’autres entreprises concurrencer SpaceX… peu importe qui y arrive en premier, nous prendrons le contrat. » a déclaré Duffy,

La décision de rouvrir ce marché pourrait transformer le secteur spatial américain, jusqu’ici entièrement dominé par SpaceX. Le défi reste toutefois immense : remplacer ou concurrencer SpaceX dans un délai aussi serré ne s’annonce pas comme une partie de plaisir, et il n’est pas certain que les alternatives envisagées (Blue Origin par exemple) s’en sortent beaucoup mieux que la firme d’Elon Musk…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Artemis 2 mission Science

Artemis II : la NASA avance le calendrier pour la mission habitée autour de la Lune

NASA SLS Launchpad 1 Science

Artemis : le Sénat américain vote un budget de 10 milliards de dollars pour le programme lunaire de la NASA

Donald-Trump1 Science

NASA : Trump met le cap sur Mars et réduit drastiquement la voilure pour la Lune

Lunar Rover Blue Origin Science

La NASA relance sa mission lunaire VIPER grâce à Blue Origin

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Icône de l'application YouTube

YouTube propose un outil IA pour protéger les créateurs des deepfakes

22 Oct. 2025 • 16:23
0 Internet

YouTube déploie une nouvelle fonctionnalité pour les membres de son programme partenaire afin de lutter contre l’usurpation...

Gravity

Une startup dévoile une « armure spatiale » pour protéger les satellites des débris orbitaux

22 Oct. 2025 • 15:55
0 Science

Gravity, ce n’est pas seulement un film : si l’on en croit l’Agence spatiale européenne (ESA), près de 54 000...

xboxdevkit

Xbox Series : Microsoft augmente le tarif du Devkit de 33%

22 Oct. 2025 • 13:05
0 Jeux vidéo

Après avoir relevé le tarif de ses consoles Xbox Series X et fait exploser de +50% le prix de l’abonnement au Game Pass Ultimate,...

Lunettes holographiques

Samsung prépare des lunettes connectées avec Warby Parker et Gentle Monster

22 Oct. 2025 • 11:45
0 Matériel

Samsung étend ses ambitions dans la réalité étendue (XR) en annonçant un nouveau projet de lunettes intelligentes...

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel

Microsoft tease sa future Xbox, une console-PC hybride premium

22 Oct. 2025 • 10:35
2 Jeux vidéo

La prochaine Xbox devrait marquer une rupture majeure pour Microsoft. Les déclarations de Sarah Bond, la présidente de Xbox, en marge de la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple visé par une nouvelle plainte en Europe pour l’App Store et le DMA

Apple visé par une nouvelle plainte en Europe pour l’App Store et le DMA

22 Oct. 2025 • 16:39

image de l'article Apple prévoit de nouveaux designs d’iPhone : pliable, sans bordures et à clapet

Apple prévoit de nouveaux designs d’iPhone : pliable, sans bordures et à clapet

22 Oct. 2025 • 15:52

image de l'article iPhone Air : peu de ventes, Apple réduit fortement la production

iPhone Air : peu de ventes, Apple réduit fortement la production

22 Oct. 2025 • 14:10

image de l'article Idris Elba de retour dans la saison 2 de Hijack (teaser + date de sortie)

Idris Elba de retour dans la saison 2 de Hijack (teaser + date de sortie)

22 Oct. 2025 • 12:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site