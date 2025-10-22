Artemis : face aux lenteurs de SpaceX, la NASA va faire appel à d’autres sociétés

A force de prendre du retard, SpaceX aura bel et bien fini par décourager l’agence spatiale américaine. La NASA a en effet annoncé qu’elle allait rouvrir la procédure de sélection pour le contrat de l’alunissage d’Artemis III, initialement attribué à SpaceX en 2021. Lors d’une intervention à la télévision, l’administrateur par intérim Sean Duffy a confirmé que SpaceX n’était plus la seule option : « Le problème est qu’ils sont en retard. Ils repoussent leurs calendriers, et nous sommes en course contre la Chine. » Considérant que SpaceX ne respecte pas les étapes prévues, l’agence envisage désormais de faire appel d’autres acteurs, comme Blue Origin, afin de permettre aux astronautes américains de retourner sur la Lune dans les délais initialement fixés.

Un pari stratégique dans une course spatiale relancée

Le développement du lander HLS basé sur le vaisseau Starship a subi plusieurs échecs de lancement et accuse désormais beaucoup de retard, au point donc d’inquiéter la NASA alors que le projet Artemis se fixe pour objectif un alunissage habité à l’horizon 2027. Le retard de Starship met l’agence dans une posture délicate face à la montée en puissance de la Chine, qui s’est mise en ordre de marche pour une mission lunaire habitée d’ici 2030. « Nous allons laisser d’autres entreprises concurrencer SpaceX… peu importe qui y arrive en premier, nous prendrons le contrat. » a déclaré Duffy,

La décision de rouvrir ce marché pourrait transformer le secteur spatial américain, jusqu’ici entièrement dominé par SpaceX. Le défi reste toutefois immense : remplacer ou concurrencer SpaceX dans un délai aussi serré ne s’annonce pas comme une partie de plaisir, et il n’est pas certain que les alternatives envisagées (Blue Origin par exemple) s’en sortent beaucoup mieux que la firme d’Elon Musk…