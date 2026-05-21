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PlayStation Plus : les prix augmentent aussi pour les offres Extra et Premium

3 min.
21 Mai. 2026 • 17:28
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Comme prévu, Sony a augmenté les prix du PlayStation Plus pour l’abonnement Essential. Mais il se trouve que les abonnements Extra et Premium sont également concernés. Le changement de tarif s’est fait discrètement pour le coup.

PlayStation Plus Logo

Une hausse de prix pour tous les niveaux du PlayStation Plus

L’abonnement PlayStation Plus Essential pour commencer, voici les nouveaux prix à partir d’aujourd’hui :

  • 1 mois : 9,99 € (8,99 € auparavant)
  • 3 mois : 27,99 € (24,99 € auparavant)
  • 12 mois : 71,99 € (inchangé)

Lors de l’annonce originale, Sony avait indiqué augmenter les prix « en raison de la situation actuelle du marché », sans plus de précision. Le groupe avait surtout omis de dire que la hausse de tarifs s’appliquerait également aux offres Extra et Premium. Voici les nouveaux prix pour le PlayStation Plus Extra :

  • 1 mois : 15,99 € (13,99 € auparavant)
  • 3 mois : 43,99 € (39,99 € auparavant)
  • 12 mois : 125,99 € (inchangé)

Et les nouveaux prix pour le PlayStation Plus Premium :

  • 1 mois : 18,99 € (16,99 € auparavant)
  • 3 mois : 54,99 € (49,99 € auparavant)
  • 12 mois : 151,99 € (inchangé)

On rappellera que Sony n’avait pas partagé au départ la liste précise des pays concernés par la hausse de prix. Nous pouvons maintenant confirmer que la France fait (malheureusement) partie de la liste, comme l’indique le site de Sony.

L’abonnement PlayStation Plus Essential est obligatoire pour jouer en ligne. Il permet aussi d’avoir des jeux offerts chaque mois, le stockage des sauvegardes dans le cloud, des réductions sur le PlayStation Store et plus encore. Avec les offres Extra et Premium, les joueurs ont accès à davantage de jeux offerts et il est également possible de profiter du cloud streaming avec l’offre la plus chère.

Déjà une augmentation pour la PS5

Il est bon de rappeler que Sony a déjà augmenté le prix de la PlayStation 5. En mars, la PS5 est passée de 549,99 euros à 649,99 euros. La PS5 Digital Edition est, elle, passée de 499,99 euros à 599,99 euros. Dans les deux cas, cela représente une hausse de 100 euros. L’histoire fut la même pour la PS5 Pro avec 899,99 euros, soit 100 euros en plus. Cette hausse était liée à la pénurie de RAM et d’autres composants.

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Un commentaire pour cet article :

  • olivier271
    21 Mai. 2026 • 19:23
    Bien joué Sony !!! 2€ de plus sur l’Extra et Premium. Je crois que même sûre que le PlayStation Portal va rester dans son étui 😡

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