PlayStation Plus : les prix augmentent et Sony se justifie

Mauvaise nouvelle pour les joueurs avec une PS4 ou une PS5 : Sony annonce augmenter les prix du PlayStation Plus. Cet abonnement sert notamment à jouer en ligne, que ce soit avec vos amis ou d’autres joueurs connectés.

Jusqu’à trois euros de hausse

À partir du 20 mai, l’abonnement PlayStation Plus Essential verra son prix mensuel passer de 8,99 euros à 9,99 euros. La hausse est donc d’un euro. Pour l’abonnement de trois mois, ce sera 27,99 euros au lieu de 24,99 euros jusqu’à présent. La hausse est ici de trois euros.

Mais pourquoi donc cette hausse de prix ? C’est « en raison de la situation actuelle du marché », dit simplement Sony, sans plus de précision. De plus, l’abonnement à l’année (71,99 euros) est épargné par la hausse de prix, du moins pour le moment. Il en va de même pour les abonnements Extra et Premium qui donnent accès des jeux supplémentaires tous les mois.

Un élément surprenant est que Sony dit que la hausse des tarifs pour le PlayStation Plus sera une réalité le 20 mai « dans certaines régions »… mais il n’y a pas d’informations sur les régions en question. Étant donné que les prix en euros sont communiqués, on peut se douter que cela concernera certains pays en Europe. La France sera-t-elle dans le lot ? Réponse dans deux jours.

Il est bon de rappeler que Sony a déjà augmenté le prix de la PlayStation 5. En mars, la PS5 est passée de 549,99 euros à 649,99 euros. La PS5 Digital Edition est, elle, passée de 499,99 euros à 599,99 euros. Dans les deux cas, cela représente une hausse de 100 euros. L’histoire fut la même pour la PS5 Pro avec 899,99 euros, soit 100 euros en plus. Cette hausse était liée à la pénurie de RAM et d’autres composants.

Vous l’avez donc compris : si vous voulez continuer à profiter des tarifs actuels, il ne faut pas traîner. Vous avez 48 heures pour en profiter.