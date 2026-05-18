Elon Musk perd son procès contre OpenAI : la plainte jugée trop tardive

Elon Musk vient de subir un revers majeur dans sa bataille judiciaire contre OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman et Microsoft. Un jury fédéral réuni en Californie a en effet estimé à l’unanimité que les plaintes du patron de Tesla et xAI avaient été déposées trop tard pour que le procédure judiviaire puisse se poursuivre.
Musk accusait ses anciens partenaires d’avoir trahi la mission initiale d’OpenAI, fondée comme organisation à but non lucratif, en construisant une structure commerciale adossée à Microsoft. l’entrepreneur milliardaire reprochait notamment à Sam Altman et Greg Brockman d’avoir « volé une œuvre caritative » en transformant progressivement le laboratoire d’IA en machine économique.
Le procès a replongé dans l’histoire mouvementée d’OpenAI, depuis sa fondation en 2015 jusqu’à son partenariat stratégique avec Microsoft. Plusieurs figures majeures de la Silicon Valley ont témoigné dans cette affaire particulièrement observée de près alors que l’entreprise prépare une possible introduction en Bourse.
Le fond du dossier n’a finalement pas été tranché comme l’espérait Musk. Les jurés ont considéré que les éventuels préjudices qu’il invoquait étaient intervenus avant la limite légale permettant d’engager l’action. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a souligné qu’il existait « une quantité substantielle de preuves » soutenant la conclusion du jury.
Cette décision écarte l’un des plus grands risques pesant sur OpenAI, soit une possible remise en cause de sa structure actuelle et de ses liens capitalistiques avec Microsoft. Musk réclamait des mesures radicales, alors que son propre groupe xAI cherche à concurrencer frontalement ChatGPT.
Pour OpenAI, ce verdict ne met pas fin à l’ensemble des débats sur sa gouvernance ou sa mission d’origine, mais il retire une menace judiciaire importante. L’entreprise peut désormais aborder plus sereinement sa prochaine phase de croissance.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Gîtes de France a confirmé avoir subi un vol de données portant sur des dossiers de réservation. Plus de 389 000 clients sont...
Mauvaise nouvelle pour les joueurs avec une PS4 ou une PS5 : Sony annonce augmenter les prix du PlayStation Plus. Cet abonnement sert notamment...
Jusqu’ici, la série Lanterns donnait surtout l’impression de retenir une partie de son jeu. La nouvelle bande-annonce change la donne...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Sony prépare une version très haut de gamme de son célèbre casque à réduction de bruit. Baptisé 1000X The...
18 May. 2026 • 21:15
18 May. 2026 • 20:02
18 May. 2026 • 19:28
18 May. 2026 • 18:48