Elon Musk perd son procès contre OpenAI : la plainte jugée trop tardive

Elon Musk vient de subir un revers majeur dans sa bataille judiciaire contre OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman et Microsoft. Un jury fédéral réuni en Californie a en effet estimé à l’unanimité que les plaintes du patron de Tesla et xAI avaient été déposées trop tard pour que le procédure judiviaire puisse se poursuivre.

Un procès spectaculaire, une issue très juridique

Musk accusait ses anciens partenaires d’avoir trahi la mission initiale d’OpenAI, fondée comme organisation à but non lucratif, en construisant une structure commerciale adossée à Microsoft. l’entrepreneur milliardaire reprochait notamment à Sam Altman et Greg Brockman d’avoir « volé une œuvre caritative » en transformant progressivement le laboratoire d’IA en machine économique.

Le procès a replongé dans l’histoire mouvementée d’OpenAI, depuis sa fondation en 2015 jusqu’à son partenariat stratégique avec Microsoft. Plusieurs figures majeures de la Silicon Valley ont témoigné dans cette affaire particulièrement observée de près alors que l’entreprise prépare une possible introduction en Bourse.

Le délai de prescription fait tomber la procédure

OpenAI échappe à une restructuration forcée

Le fond du dossier n’a finalement pas été tranché comme l’espérait Musk. Les jurés ont considéré que les éventuels préjudices qu’il invoquait étaient intervenus avant la limite légale permettant d’engager l’action. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a souligné qu’il existait « une quantité substantielle de preuves » soutenant la conclusion du jury.

Cette décision écarte l’un des plus grands risques pesant sur OpenAI, soit une possible remise en cause de sa structure actuelle et de ses liens capitalistiques avec Microsoft. Musk réclamait des mesures radicales, alors que son propre groupe xAI cherche à concurrencer frontalement ChatGPT.

Pour OpenAI, ce verdict ne met pas fin à l’ensemble des débats sur sa gouvernance ou sa mission d’origine, mais il retire une menace judiciaire importante. L’entreprise peut désormais aborder plus sereinement sa prochaine phase de croissance.