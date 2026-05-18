TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Elon Musk perd son procès contre OpenAI : la plainte jugée trop tardive
Business Tech

Elon Musk perd son procès contre OpenAI : la plainte jugée trop tardive

2 min.
18 Mai. 2026 • 19:48
0

Elon Musk vient de subir un revers majeur dans sa bataille judiciaire contre OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman et Microsoft. Un jury fédéral réuni en Californie a en effet estimé à l’unanimité que les plaintes du patron de Tesla et xAI avaient été déposées trop tard pour que le procédure judiviaire puisse se poursuivre.

Un procès spectaculaire, une issue très juridique

Musk accusait ses anciens partenaires d’avoir trahi la mission initiale d’OpenAI, fondée comme organisation à but non lucratif, en construisant une structure commerciale adossée à Microsoft. l’entrepreneur milliardaire reprochait notamment à Sam Altman et Greg Brockman d’avoir « volé une œuvre caritative » en transformant progressivement le laboratoire d’IA en machine économique.

Elon Musk Pas Content 1 1

Le procès a replongé dans l’histoire mouvementée d’OpenAI, depuis sa fondation en 2015 jusqu’à son partenariat stratégique avec Microsoft. Plusieurs figures majeures de la Silicon Valley ont témoigné dans cette affaire particulièrement observée de près alors que l’entreprise prépare une possible introduction en Bourse.

Le délai de prescription fait tomber la procédure

OpenAI échappe à une restructuration forcée

Le fond du dossier n’a finalement pas été tranché comme l’espérait Musk. Les jurés ont considéré que les éventuels préjudices qu’il invoquait étaient intervenus avant la limite légale permettant d’engager l’action. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a souligné qu’il existait « une quantité substantielle de preuves » soutenant la conclusion du jury.

Cette décision écarte l’un des plus grands risques pesant sur OpenAI, soit une possible remise en cause de sa structure actuelle et de ses liens capitalistiques avec Microsoft. Musk réclamait des mesures radicales, alors que son propre groupe xAI cherche à concurrencer frontalement ChatGPT.

Pour OpenAI, ce verdict ne met pas fin à l’ensemble des débats sur sa gouvernance ou sa mission d’origine, mais il retire une menace judiciaire importante. L’entreprise peut désormais aborder plus sereinement sa prochaine phase de croissance.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Musk Altman Hors-Sujet

Procès OpenAI : la plainte d’Elon Musk jugée recevable; un procès aura lieu aux États-Unis

Mira Murati Business

OpenAI vs Elon Musk : Mira Murati (ex-CTO) tacle Sam Altman dans une déposition sous serment

Musk Altman Business

Elon Musk vs OpenAI : une bataille judiciaire à 134 milliards de dollars (voire plus…)

Musk Altman Business

AGI : OpenAI accuse Elon Musk et Meta d’avoir mené une attaque coordonnée à son encontre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Hacker

Piratages : au tour de Gîtes de France et Belambra, après Pierre et Vacances

18 Mai. 2026 • 20:54
0 Internet

Gîtes de France a confirmé avoir subi un vol de données portant sur des dossiers de réservation. Plus de 389 000 clients sont...

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus : les prix augmentent et Sony se justifie

18 Mai. 2026 • 19:10
0 Jeux vidéo

Mauvaise nouvelle pour les joueurs avec une PS4 ou une PS5 : Sony annonce augmenter les prix du PlayStation Plus. Cet abonnement sert notamment...

Lanterns Aaro Pierre Kyle Chandler

Lanterns : nouvelle bande-annonce pour la série DCU

18 Mai. 2026 • 18:03
0 Geekeries

Jusqu’ici, la série Lanterns donnait surtout l’impression de retenir une partie de son jeu. La nouvelle bande-annonce change la donne...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 mai

18 Mai. 2026 • 17:48
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

WH-1000XX ColleXion_

Sony ColleXion : le casque anniversaire WH-1000X fuit avant son lancement officiel

18 Mai. 2026 • 16:45
0 Matériel

Sony prépare une version très haut de gamme de son célèbre casque à réduction de bruit. Baptisé 1000X The...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Design Award : la liste des finalistes dévoilée avant la WWDC 2026

Apple Design Award : la liste des finalistes dévoilée avant la WWDC 2026

18 May. 2026 • 21:15

image de l'article iOS 27 pourra générer un fond d’écran avec IA et aura d’autres nouveautés

iOS 27 pourra générer un fond d’écran avec IA et aura d’autres nouveautés

18 May. 2026 • 20:02

image de l'article WWDC 2026 et iOS 27 : Apple envoie les invitations et dévoile le programme

WWDC 2026 et iOS 27 : Apple envoie les invitations et dévoile le programme

18 May. 2026 • 19:28

image de l'article Apple Watch Ultra 4 : nouveau design et nouveaux capteurs ?

Apple Watch Ultra 4 : nouveau design et nouveaux capteurs ?

18 May. 2026 • 18:48

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site