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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 mai
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 mai

12 min.
18 Mai. 2026 • 17:48
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Ecouteurs sans fil Apple Airpods 4 à 119€ au lieu de 137€ sur @Amazon
  • Enceinte portable Sonos Roam 2 Étanche – 10 Heures d’autonomie, Blanc à 122,12€ au lieu de 170€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Montre connectée Garmin Forerunner 255 à 133,34€ sur @AliExpress avec le code FRSS20
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D (sans ventilateur) à 216,32€ sur @AliExpress avec le code FRSS30
  • Pc Portable MacBook Air 13″ – Puce M5, RAM 16Go, SSD 512Go (Via 150€ de bonus reprise) à 949€ sur @Boulanger
  • Kingdom Come Deliverance 2 Edition Gold sur PS5 (Via Retrait Magasin) à 29,99€ sur @Micromania
  • Kingdom Come Deliverance 2 Day One Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 38,73€ sur @Auchan
  • Smartphone 6.75″ Google Pixel 10 Pro XL – 256 Go (Via Bonus Reprise de 200€) à 779€ sur @Darty
  • Caméra pour Nintendo Switch 2 à 29,41€ au lieu de 44,26€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Câble USB-C Ugreen – 0.5M, 60W, Charge rapide, USB-C vers USB-C, compatible iPhone 16/17, Galaxy S25, MacBook à 4,67€ au lieu de 6,52€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Boitier connecté Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K – jusqu’à 10 lumières avec vos Jeux vidéo, Films et Musique à 227,86€ au lieu de 304,29€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Enceinte Bluetooth Harman-Kardon Luna à 99,99€ au lieu de 144,99€ sur @Boulanger
  • Let’s Sing 2026 + 2 Micros PS5, Nintendo Switch ou Xbox Series X à 19,99€ sur @Micromania
  • Processeur AMD Ryzen 7 9700X – Socket AM5, 8 cœurs, jusqu’à 5.5 GHz, TDP 65W à 167,55€ sur @AliExpress avec le code SSFR20
  • [Carte Fidélité] Kingdom Come : Deliverance II sur PS5 à 20,47€ sur @E.Leclerc
  • Ecran PC OLED 34″ Samsung Odyssey G8 – 1800R,175hz à 595€ au lieu de 687,78€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Jeu de construction Lego Botanicals 10343 – L’orchidée miniature ( 6,22€ sur la carte fidélité) à 18,67€ au lieu de 24,90€ sur @E.Leclerc
  • Processeur Intel Core Ultra 5 245KF – 4,2 GHz, 5,2 GHz Via Turbo Boost, Socket 1851 à 138,79€ au lieu de 179,95€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • NBA 2K26 sur Nintendo Switch 2 à 14,01€ sur @E.Leclerc
  • Tablette 11,2″ Xiaomi Pad 7 – 8 / 256 Go, Écran 3.2K 144 Hz, Snapdragon 7+ Gen 3 à 201,17€ sur @AliExpress avec le code FRSS20
  • [Carte de Fidélité] Kingdom Come : Deliverance II – Gold Edition sur PS5 à 30,21€ sur @E.Leclerc
  • Tablette 12,1″ Poco PAD M1 – Écran 2.5K 120Hz, Snapdragon 7s Gen 4, 8 Go, 256 Go à 158,46€ sur @AliExpress avec le code SSFR20
  • Carte Graphique Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC SFF (12 Go GDDR7) à 597,99€ sur @Amazon
  • Montre Garmin Forerunner 165 : écran AMOLED, GPS multi-GNSS, cardio, Pulse Ox, Garmin Pay, musique, 11 jours d’autonomie à 125,20€ sur @AliExpress avec le code FRSS20
  • Cockpit de simulation GTPLAYER (GTS03) – Racing Rig avec haut-parleurs et siège baquet, support volant et pédalier à 188,40€ sur @AliExpress avec le code SSFR20

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Jeu Pokémon Pokopia – (Via 20€ fidélité) à 459,98€ sur @Auchan
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Vidéoprojecteur TCL C1 – 1080P, Dolby 8 W, Netflix Certifié, Google TV Intégré à 207,57€ au lieu de 279,88€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • HOT! Barre de Son Sonos Beam Gen 2 – Dolby Atmos et contrôle Vocal, noir ou blanc à 379€ au lieu de 465,74€ sur @Amazon
  • TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60
  • TV 65″ Xiaomi A 65 2025 – LED, 4K UHD, HDR10, Google TV (Vendeur Xiaomi France) à 313,77€ sur @AliExpress avec le code ASFR55
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • HOT! PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – A18 Pro, Liquid Retina Display, 8 Go, 256 Go SSD, clavier Qwertz à 589€ au lieu de 673,03€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • 1 Lego acheté sur une sélection = le 2ème à moitié prix (le moins cher des 2) à sur @Amazon
  • HOT! PC Portable 13″ Apple MacBook Air avec Puce M5 à 999€ au lieu de 1150€ sur @Amazon
  • PC Portable Apple MacBook Pro Portable avec M5 Pro – CPU 15 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, SSD 1 to, Wi-FI 7 à 2249€ au lieu de 2492,69€ sur @Amazon
  • PC portable 14″ Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U7 – OLED (1920 x 1200), Ultra 7 258V, 32 Go Ram, 1 To SSD (via 100€ Bonus Reprise) à 899,99€ au lieu de 1099,99€ sur @Boulanger
  • PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M5, 16Go RAM, 512Go SSD à 1099€ sur @Boulanger
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB à 322€ sur @Alternate
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 633€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

— 🔥 Divers —

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