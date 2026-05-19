Google lance le panier universel pour faciliter vos achats avec l’IA

Google déploie le panier universel, un nouvel outil pensé pour rassembler dans un panier unique les produits repérés sur le moteur de recherche de Google, Gemini, YouTube ou Gmail. L’idée est d’éviter de laisser des achats éparpillés entre plusieurs services, tout en ajoutant au passage des fonctions de suivi de prix, de recommandations et de paiement simplifié, le tout grâce à l’intelligence artificielle.

Quand un produit est ajouté, Gemini peut travailler en arrière-plan pour repérer des promotions, surveiller les baisses de prix et suggérer des options plus intéressantes selon ce qu’il voit dans le panier universel. Google pousse aussi un usage plus ambitieux avec les composants PC : l’assistant doit pouvoir reconnaître des pièces venant de plusieurs enseignes et signaler des incompatibilités sans attendre une demande précise.

Le système doit également tenir compte des avantages proposés par les commerçants. Google explique que le panier universel pourra intégrer les programmes de fidélité, les points et certaines informations issues de Google Wallet pour aider à réduire la facture ou mieux utiliser les bénéfices disponibles.

Google veut aussi simplifier le passage en caisse

Pour les enseignes compatibles, le panier universel servira de caisse commune. Des groupes comme Walmart, Shopify, Wayfair, Nike ou Target sont compatibles, avec une promesse claire : acheter chez plusieurs commerçants via une seule étape de paiement avec Google Pay.

Google ajoute aussi une fonction plus souple qui permettra de déplacer un produit d’un vendeur à un autre à l’intérieur du panier. Autrement dit, le panier universel n’est pas seulement un espace de stockage partagé : il cherche aussi à devenir un point de comparaison et d’arbitrage avant l’achat.

Le lancement de la nouveauté commencera cet été aux États-Unis dans le moteur de recherche de Google et sur Gemini, avant une arrivée plus tard sur YouTube et Gmail. Il n’y a pas encore d’information pour la disponibilité dans les autres pays. En parallèle, l’Universal Commerce Protocol (UCP) s’étend au Canada et à l’Australie, avec le Royaume-Uni juste après.

Google élargit aussi ce socle à d’autres usages. Le paiement UCP doit arriver sur YouTube, puis s’ouvrir aux réservations d’hôtels et à la livraison de repas, tandis que le nouveau protocole AP2 doit permettre à des agents IA d’effectuer des paiements sécurisés pour le compte des utilisateurs, avec un premier déploiement prévu dans les produits Google en commençant par Gemini Spark.