Internet

Google lance CC, un agent IA qui organise votre journée

18 Déc. 2025 • 14:10
Google dévoile CC, un agent expérimental conçu pour analyser vos e-mails, documents et agendas afin de générer une synthèse quotidienne directement dans votre boîte de réception. Cette fonctionnalité, qui s’appuie sur l’IA Gemini, vise à offrir un résumé clair des priorités de la journée, comme les factures à régler ou les rendez-vous à préparer.

Google CC

Un assistant personnel connecté à l’écosystème de Google

L’objectif principal de Google CC est de fournir un rapport intitulé « Votre journée à venir », et ce chaque matin. Pour y parvenir, l’outil se connecte aux services clés de l’utilisateur : Gmail, Google Agenda et Google Drive, ainsi qu’à Internet. Il apprend de vos habitudes et permet une interaction directe. Vous pouvez lui enseigner vos préférences ou lui demander de mémoriser des informations simplement en répondant à ses interrogations ou en lui envoyant un e-mail.

Au-delà de la simple consultation, cet agent IA propose des actions concrètes pour gagner du temps. Il peut notamment préparer des brouillons d’e-mails, générer des liens d’invitation pour le calendrier, identifier les tâches urgentes et les mises à jour importantes., et plus encore.

Une réponse directe à ChatGPT Pulse

Le lancement de CC s’inscrit dans une stratégie plus large de Google qui propose déjà des agents spécialisés pour le codage, le shopping ou la navigation sur Chrome. Ce nouvel outil présente des similitudes avec ChatGPT Pulse, un outil de briefing personnalisé lancé par OpenAI au mois de septembre. Sam Altman, patron d’OpenAI, avait d’ailleurs qualifié ChatGPT Pulse de sa « fonctionnalité préférée lancée depuis longtemps ».

Pour l’instant, l’accès à CC est restreint. Le service est disponible en accès anticipé, uniquement pour les abonnés payants de plus de 18 ans, résidant aux États-Unis et au Canada. Google a ouvert une liste d’attente, sans toutefois préciser la durée de cette phase de test ni la date d’un déploiement plus global.

Un commentaire pour cet article :

  • Frileux(via l'app )
    18 Déc. 2025 • 18:34
    Est-il possible de nous créer une IA pour se lever le matin se laver nous préparer le déjeuner s’occuper des enfants. Nous préparer la voiture pour aller au boulot travailler à notre place et si possible s’occuper de notre conjoint ? Non parce que sérieux avec tout ce qu’on a à faire maintenant un peu d’aide, ça serait pas de refus.

