Nvidia explose encore les compteurs : l’IA propulse un premier trimestre record, avec 58 milliards de dollars de bénéfice net !

Nvidia confirme son statut de moteur central de la révolution IA. Pour son premier trimestre fiscal 2027, clos le 26 avril 2026, le groupe a publié un chiffre d’affaires record de 81,6 milliards de dollars (environ 69,8 milliards d’euros). C’est 85 % de plus qu’un an plus tôt et 20 % de plus que le trimestre précédent !

Les data centers portent presque toute la croissance

Le cœur de la performance vient, sans surprise, des infrastructures d’intelligence artificielle. L’activité Data Center a atteint 75,2 milliards de dollars, environ 64,3 milliards d’euros, en hausse de 92 % sur un an. Les ventes liées au calcul ont représenté 60,4 milliards de dollars, tandis que le réseau, indispensable pour connecter les grappes de GPU dans les « usines IA », a bondi à 14,8 milliards de dollars.

Jensen Huang, fondateur et patron de Nvidia, résume l’accélération en une formule spectaculaire : « La construction des usines d’IA, la plus grande expansion d’infrastructure de l’histoire humaine, s’accélère à une vitesse extraordinaire. » Le CEO ajoute que l’IA agentique est désormais entrée dans une phase de production réelle de valeur pour les entreprises.

Marges élevées, bénéfices massifs et actionnaires récompensés

Un deuxième trimestre encore plus ambitieux

La marge brute GAAP atteint 74,9 %, tandis que le bénéfice net grimpe à 58,3 milliards de dollars (près de 49,8 milliards d’euros), pile le double de ce qu’a affiché Apple sur son T1. Nvidia a aussi annoncé une autorisation supplémentaire de rachat d’actions de 80 milliards de dollars (68,4 milliards d’euros), et une hausse du dividende trimestriel de 0,01 à 0,25 dollar par action.

Pour le trimestre en cours, Nvidia vise déjà 91 milliards de dollars de revenus, et ce sans intégrer de ventes de puces data center en Chine. Même avec les restrictions américaines, la demande reste donc colossale pour le fondeur.