KultureGeek Hors-Sujet IA : Microsoft et Nvidia misent 15 milliards de dollars sur Anthropic
Hors-Sujet

IA : Microsoft et Nvidia misent 15 milliards de dollars sur Anthropic

19 Nov. 2025 • 11:15
0

C’est la bombe du jour :  Microsoft et Nvidia ont annoncé il y a quelques heures un investissement conjugué de 15 milliards de dollars dans la start-up d’intelligence artificielle Anthropic, éditeur de l’outil génératif Claude. Cet investissement massif devrait porter la valorisation totale d’Anthropic à 350 milliards de dollars selon les premières estimations des spécialistes du secteur (contre 500  milliards de dollars pour OpenAI).

Un capital massif pour propulser Claude

Dans le détail et selon le communiqué officiel, Nvidia s’engage à hauteur de 10 milliards de dollars, tandis que Microsoft investira 5 milliards dans Anthropic, Cet apport financier survient alors qu’Anthropic s’est engagé à acheter 30 milliards de dollars de capacité de calcul sur Microsoft Azure. Une alliance d’intérêts bien compris en somme.

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

Un partenariat technologique profond

Au-delà des fonds, la collaboration s’étend à l’ingénierie : Anthropic travaillera avec Nvidia pour optimiser ses modèles Claude sur les architectures de puces Blackwell et Vera Rubin. Ce travail commun vise à maximiser la performance et l’efficacité énergétique des serveurs de calcul d’IA. Du côté de Microsoft, Claude sera intégré directement à des produits comme Copilot et la plateforme Visual Studio Code, tandis que les clients d’Azure Foundry auront accès aux modèles Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 et Claude Haiku 4.5.

Anthropic

Microsoft de moins en en moins lié à OpenAI

Satya Nadella, le PDG de Microsoft, explique : « Nous allons petit à petit devenir les clients les uns des autres. Nous utiliserons les modèles d’Anthropic, ils utiliseront notre infrastructure, et nous irons sur les marchés ensemble ».Jensen Huang, à la tête de Nvidia, ajoute que « c’est la première fois que nous avons un partenariat d’importance avec Anthropic pour accélérer le développement de Claude ». 

Si certains observateurs saluent cette dynamique collaborative, d’autres s’inquiètent toujours et encore d’une possible bulle spéculative. L’annonce coïncide d’ailleurs avec un mouvement de scepticisme du côté des investisseurs, qui craignent à la fois l’éclatement d’une bulle d’IA et l’explosion d’une facture énergétique qui pourrait finir par agacer les régulateurs.

 

Signaler une erreur dans le texte

