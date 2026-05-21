Anthropic devrait bientôt être rentable, porté par l’essor de Claude chez les professionnels

Anthropic sort enfin de la zone rouge. Selon des chiffres communiqués à des investisseurs dans le cadre d’un nouveau tour de financement, la société derrière l’IA Claude prévoit de dégager son premier bénéfice opérationnel au trimestre clos à la fin juin 2026.

Des revenus qui doubleraient en un trimestre

La start-up fondée en 2021 viserait ainsi 10,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur le trimestre (environ 9,3 milliards d’euros). Ce niveau représenterait plus du double des 4,8 milliards de dollars enregistrés au trimestre précédent !

Anthropic anticiperait également 559 millions de dollars de bénéfice opérationnel (près de 477 millions d’euros). Cette performance reste rare dans un secteur où les principaux acteurs de l’IA brûlent encore des sommes considérables pour entraîner leurs modèles, louer des capacités de calcul et financer leur croissance, au prix souvent d’une lourd niveau d’endettement (comme cela st le cas pour Meta par exemple).

Claude s’impose dans les entreprises

Une rentabilité encore fragile

La progression d’Anthropic s’explique en grande partie par l’adoption de Claude dans les milieux professionnels : assistance au code, automatisation de tâches complexes, analyse documentaire, agents IA et outils destinés aux entreprises, Anthropic s’impose partout. La société bénéficie aussi d’une image plus « sage » et éthique que certains concurrents sur la sécurité, un atout que les tensions récentes entre la startup et le gouvernement américain n’ont fait que renforcer.

La prudence s’impose toutefois : le trimestre n’est pas encore clos, et le bénéfice évoqué exclurait certaines charges comme la rémunération en actions. Surtout, Anthropic prévoit de continuer à investir massivement dans les capacités de calcul, avec notamment des accords coûteux visant à sécuriser ses capacités d’infrastructure.

Le contraste avec OpenAI est cependant frappant. Le créateur de ChatGPT ne prévoit pas de rentabilité avant plusieurs années, alors que la société dirigée par Sam Altman prépare une possible introduction en Bourse. Si Anthropic confirme ces chiffres, l’entreprise pourrait donc apparaître comme l’un des rares laboratoires d’IA capables de transformer la demande explosive sur l’IA en un modèle économique fiable et surtout rentable.