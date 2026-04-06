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KultureGeek Business Tech Anthropic (Claude) rachète la startup de biotech-IA Coefficient Bio
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Anthropic (Claude) rachète la startup de biotech-IA Coefficient Bio

3 min.
6 Avr. 2026 • 19:18
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Anthropic a les dents longues et continue de se diversifier en s’offrant Coefficient Bio, une jeune pousse spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la biologie. L’opération, estimée à environ 400 millions de dollars en actions selon plusieurs sources concordantes, illustre une tendance de fond depuis quelques trimestres : les grands acteurs de l’IA ne veulent plus seulement dominer les marchés de l’ assistant conversationnel ou de la productivité en entreprise, mais ciblent aussi désormais la recherche biomédicale.

Une acquisition éclair dans un secteur hautement stratégique

Le rachat de Coefficient Bio a de quoi surprendre : la startup n’était sortie de l’ombre que récemment et n’existait en fait que depuis quelques mois. Malgré cette extrême jeunesse, Coefficient Bio a réussi à attirer l’attention d’Anthropic. Il faut dire que la start-up a un positionnement très ciblé : utiliser l’IA pour accélérer certaines tâches complexes de recherche biologique, en particulier dans les workflows liés à la découverte de nouveaux médicaments. Ce marché spécifique pourrait représenter 20 milliards de dollars d’ici 2030, et jusqu’à 50 milliards à l’horizon 2035, de quoi susciter la convoitise de bien des géants de l’IA.

anthropic coefficient bio

Anthropic confirme ses ambitions dans la santé et la recherche

Cette opération ne tombe pas du ciel. Depuis plusieurs mois en effet, Anthropic cherche à s’installer plus profondément dans les sciences du vivant. Le groupe a déjà commencé à structurer une offre destinée aux chercheurs, avec l’idée que ses modèles peuvent devenir des outils d’exploration scientifique autant que des interfaces conversationnelles. Le rachat de Coefficient Bio renforce cette stratégie avec une équipe spécialisée qui devrait rapidement intégrer la division santé et sciences de la vie d’Anthropic.

La bataille de l’IA se déplace vers les laboratoires

L’avenir des grands modèles ne se jouera pas seulement dans les moteurs de recherche, les suites bureautiques ou les assistants personnels : les domaines à forte valeur scientifique, où l’IA peut accélérer l’analyse, la modélisation et la formulation d’hypothèses, sont désormais des cibles de choix.

En mettant la main sur Coefficient Bio, Anthropic parie donc sur un marché ultra prometteur, un marché qui pourrait lui assurer des revenus massifs et continus alors même que nombre de géants de l’IA peinent aujourd’hui à atteindre la rentabilité.

SOURCETechcrunch

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