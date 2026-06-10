Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour mai 2026

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a partagé les données des opérateurs concernant le déploiement de la 4G et de la 5G pour le mois de mai. C’est l’occasion de voir lesquels ont été les plus actifs.

Le déploiement 4G et 5G des opérateurs en mai 2026

À l’instar des mois précédents, c’est Orange qui a été le plus actif sur la 5G avec 353 nouveaux sites opérationnels. Cela a concerné toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Au total, l’opérateur historique compte 17 725 sites 5G actifs.

La deuxième place est occupée par Free Mobile, qui gagne des places après avoir été dernier à plusieurs reprises. L’opérateur de Xavier Niel propose 142 nouveaux sites 5G actifs au niveau de 700 MHz et de 3,5 GHz. Au total, il dispose de 23 022 sites 5G opérationnels.

Vient Bouygues Telecom à la troisième place avec 140 nouveaux sites 5G au niveau de 2,1 et 3,5 GHz, pour un total de 18 606. L’opérateur le moins actif cette fois-ci a été SFR avec 113 nouveaux sites 5G actifs au niveau du 2,1 et 3,5 GHz, pour un total de 16 732.

55 365 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 385 en Outre-Mer. Parmi eux, 49 004 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour la 4G, voici l’évolution :

Bouygues Télécom (31 649 sites, +76 en mai 2026) ;

Free Mobile (31 128 sites, +92 sur la même période) ;

Orange (32 760 sites, +67 sur la même période) ;

SFR (30 708 sites, +67 sur la même période).

Et pour la 3G, c’est comme ceci :