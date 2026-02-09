TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour janvier 2026
Smartphones

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour janvier 2026

2 min.
9 Fév. 2026 • 22:42
0

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en ce qui concerne le mois de janvier. C’est l’occasion de voir qui a été le plus actif entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Le déploiement 4G et 5G des opérateurs en janvier 2026

À l’instar des mois précédents, c’est Orange qui a été le plus actif avec 432 nouveaux sites 5G actifs cette fois-ci. Cela a concerné toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique compte 16 330 sites 5G opérationnels à date.

Bouygues Telecom a été le deuxième opérateur le plus actif cette fois-ci avec 212 nouveaux sites 5G. Il s’est concentré sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Il a un total de 17 866 antennes actives. SFR est à la troisième place avec 159 nouveaux sites 5G actifs pour un total de 16 237. Là aussi, le déploiement a concerné 2,1 et 3,5 GHz. Vient enfin Free Mobile avec 83 nouveaux sites 5G pour un total de 22 624. Ici, l’opérateur de Xavier Niel a misé sur le 700 MHz et le 3,5 GHz.

54 044 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 232 en Outre-Mer. Parmi eux, 47 383 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour ce qui est de la 4G, les données sont les suivantes :

  • Bouygues Télécom (31 013 sites, + 184 en janvier 2026) ;
  • Free Mobile (30 629 sites, + 112 sur la même période) ;
  • Orange (32 474 sites, + 147 sur la même période) ;
  • SFR (30 320 sites, + 86 sur la même période).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour mai 2025

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour juillet 2025

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour septembre 2025

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour novembre 2025

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Publicites Contenus Sponsorises

ChatGPT affiche dès aujourd’hui des publicités, d’abord dans un pays

9 Fév. 2026 • 20:58
0 Internet

Comme prévu, les publicités font aujourd’hui leur arrivée sur ChatGPT en ce qui concerne les utilisateurs gratuits et ceux avec...

WhatsApp Icone Logo

WhatsApp : l’Europe demande à Meta de rétablir les chatbots IA tiers

9 Fév. 2026 • 20:30
0 Internet

La Commission européenne a adressé à Meta un avertissement formel sur WhatsApp, critiquant ses pratiques empêchant...

Ising model machine

Un ordinateur à base de lumière bouleverse l’informatique classique et quantique

9 Fév. 2026 • 20:15
0 Science

L’informatique classique et quantique progresse certes rapidement, mais une équipe de chercheurs vient de dévoiler une...

ChatGPT Gemini Claude Logos

Près de la moitié des Français utilise des IA génératives comme ChatGPT

9 Fév. 2026 • 20:08
0 Internet

Près d’un Français sur deux a utilisé un outil d’intelligence artificielle générative (ChatGPT, Gemini,...

YouTube Music

YouTube Music impose désormais un abonnement pour les paroles

9 Fév. 2026 • 18:53
1 Internet

YouTube Music change les règles pour l’accès aux paroles des chansons et impose désormais l’abonnement Premium payant. Le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 17 Pro « orange Hermès » booste les ventes en Chine

L’iPhone 17 Pro « orange Hermès » booste les ventes en Chine

9 Feb. 2026 • 19:41

image de l'article App Store : Apple n’autorise plus les applications de chat anonyme

App Store : Apple n’autorise plus les applications de chat anonyme

9 Feb. 2026 • 18:14

image de l'article Les AirPods Pro avec caméras pourraient voir autour de vous

Les AirPods Pro avec caméras pourraient voir autour de vous

9 Feb. 2026 • 16:30

image de l'article Apple participe au développement d’une IA qui recrée des sons et des voix à partir de vidéos muettes

Apple participe au développement d’une IA qui recrée des sons et des voix à partir de vidéos muettes

9 Feb. 2026 • 16:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site