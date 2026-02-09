Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour janvier 2026

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en ce qui concerne le mois de janvier. C’est l’occasion de voir qui a été le plus actif entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.
À l’instar des mois précédents, c’est Orange qui a été le plus actif avec 432 nouveaux sites 5G actifs cette fois-ci. Cela a concerné toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique compte 16 330 sites 5G opérationnels à date.
Bouygues Telecom a été le deuxième opérateur le plus actif cette fois-ci avec 212 nouveaux sites 5G. Il s’est concentré sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Il a un total de 17 866 antennes actives. SFR est à la troisième place avec 159 nouveaux sites 5G actifs pour un total de 16 237. Là aussi, le déploiement a concerné 2,1 et 3,5 GHz. Vient enfin Free Mobile avec 83 nouveaux sites 5G pour un total de 22 624. Ici, l’opérateur de Xavier Niel a misé sur le 700 MHz et le 3,5 GHz.
54 044 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 232 en Outre-Mer. Parmi eux, 47 383 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.
Pour ce qui est de la 4G, les données sont les suivantes :
