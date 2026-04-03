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Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour mars 2026

3 min.
3 Avr. 2026 • 20:08
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L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en ce qui concerne le mois de mars. C’est l’occasion de voir qui a été le plus actif entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Le déploiement 4G et 5G des opérateurs en mars 2026

À l’instar des mois précédents, c’est Orange qui a été le plus actif. L’opérateur historique a activé 388 nouveaux sites 5G en misant sur toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Il en compte au total 17 004.

SFR le suit avec 174 nouveaux sites 5G activés sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. L’opérateur au logo rouge en compte 16 466 au total. Bouygues Telecom n’est pas loin avec, cette fois, 154 nouveaux sites 5G (là aussi au niveau des 2,1 et 3,5 GHz), pour un total de 18 183. Vient enfin Free Mobile avec 120 nouveaux sites 5G (sur toutes les bandes de fréquences) pour un total de 22 834.

54 656 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 285 en Outre-Mer. Parmi eux, 48 172 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls huit sites n’hébergent que de la 5G.

Pour le déploiement de la 4G, voici les données :

  • Bouygues Télécom (31 231 sites, + 104 en mars 2026) ;
  • Free Mobile (30 951 sites, + 215 sur la même période) ;
  • Orange (32 608 sites, + 75 sur la même période) ;
  • SFR (30 541 sites, + 138 sur la même période).

Et pour la 3G, voici le bilan :

  • Bouygues Télécom : 30 055 sites (- 48 en mars 2026) ;
  • Free Mobile : 6 432 sites (+ 86 sur la même période) ;
  • Orange : 29 742 sites (+ 32 sur la même période) ;
  • SFR : 29 452 sites (+ 65 sur la même période).

Enfin, il y a le cas de la 2G (qui commence à être coupée). L’ANFR dit que le nombre de sites 2G en service a diminué de 146 en France dont 140 en métropole.

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