Amazon dévoile les dates du Prime Day 2026 qui durera quatre jours

Amazon annonce les dates pour le Prime Day 2026, son événement shopping avec plein de réductions : ce sera du 23 juin à 00h01 au 26 juin à 23h59. À l’instar de l’année précédente, le rendez-vous s’étalera sur quatre jours.

Le Prime Day 2026 d’Amazon du 23 au 26 juin

Le Prime Day est un événement commercial annuel d’Amazon pendant lequel la plateforme propose des milliers de promotions sur de nombreuses catégories de produits, comme la tech, les jouets, la maison, la beauté, la mode et bien plus encore. Créé en 2015, il a été lancé pour célébrer les membres Prime et s’est imposé comme l’un des grands rendez-vous shopping de l’année.

En pratique, c’est un peu le « Black Friday » d’Amazon, mais avec une forte dimension d’exclusivité et des offres limitées dans le temps, parfois sous forme de ventes flash. Pour en profiter, il faut avoir un abonnement Amazon Prime.

L’abonnement Amazon Prime coûte 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an, sachant qu’il y a une période d’essai gratuite de 30 jours. Il existe aussi une offre dédiée pour les 18-22 ans et les étudiants à 3,49 euros par mois ou 34,95 euros par an.

Avec Amazon Prime, vous avez accès à la livraison offerte sous 24 heures pour de nombreuses commandes, au service de streaming Prime Video pour les films et séries, au service de streaming musical Amazon Music Prime, à Amazon Photos, à Amazon Luna pour jouer ou encore Prime Reading.