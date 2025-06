Prime Day 2025 : Amazon annonce 4 jours de promotions

Amazon fait savoir que le Prime Day 2025 aura lieu du 8 au 11 juillet. Il y a une différence par rapport aux années précédentes : cet événement shopping avec des promotions se tiendra sur quatre jours, contre deux auparavant.

Dans un communiqué, Amazon indique :

C’est officiel : du 8 juillet à 00h01 au 11 juillet à 23h59, Prime Day revient pour 4 jours de remises importantes exclusivement réservées aux membres Prime. Avec le retour de cet événement shopping estival qui s’étendra pour la première fois sur 4 jours, les membres Prime disposeront de deux fois plus de temps pour profiter de centaines de milliers d’offres dans toutes les catégories de produits incluant la mode, la maison, la beauté, les sports et loisirs, ainsi que les produits high-tech et les produits essentiels du quotidien avec des marques comme Ariel, De ‘Longhi, Gillette, L’Or, Pampers, et bien plus encore.

Autre nouveauté cette année : les ‘Ventes Flash du jour’ proposeront des thématiques quotidiennes sélectionnées exclusivement pour les membres Prime, incluant des ‘Offres éclair 24h’ à durée limitée qui démarreront chaque jour à minuit pendant toute la durée de l’événement.