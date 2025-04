Prime Day 2025 : Amazon annonce son événement pour juillet

Amazon annonce le Prime Day 2025 et fait savoir que cet événement shopping permettant d’avoir des promotions aura lieu en juillet. Le commerçant en ligne ne communique pas encore les dates précises.

Amazon promet des réductions sur une sélection de grandes marques, des produits tendance, mais aussi sur les essentiels du quotidien. Le groupe indique :

Grâce à leur abonnement, les membres Prime bénéficieront de réductions importantes dans plus de 35 catégories, dont l’électronique, la cuisine, la beauté ou encore la mode. L’occasion également de prendre de l’avance sur les achats de la rentrée en profitant de la livraison rapide et gratuite avec Prime. Parce que nous savons que nos membres adorent faire de bonnes affaires, nous mobilisons nos équipes dans le monde entier pour leur proposer des offres exclusives sur des marques tendance et des produits parmi les plus recherchés.

Cette année, Prime Day 2025 reviendra en France mais également dans les pays suivants : Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Égypte, Espagne, États-Unis, Inde, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Turquie et Émirats arabes unis. Pour la première fois, les membres Prime en Irlande pourront profiter des offres de Prime Day.

Pour rappel, le Prime Day 2024 avait enregistré des ventes records, avec plus de produits vendus durant les deux jours que lors de n’importe quel autre Prime Day. Les vendeurs indépendants – dont la majorité sont des petites et moyennes entreprises – représentent plus de 60 % des ventes d’Amazon. Ils ont vendu plus de 200 millions d’articles dans le monde pendant Prime Day 2024.

Avant de connaître les dates exactes du Prime Day 2025, assurez-vous d’être un membre Amazon Prime pour profiter de l’événement quand il sera lancé.