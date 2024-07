Prime Day 2024 : Amazon annonce des ventes records

L’évènement shopping Prime Day 2024, qui a eu lieu les 16 et 17 juillet, a enregistré un record de ventes selon les dires d’Amazon. Le commerçant en ligne partage quelques détails.

Des records de ventes pour l’Amazon Prime Day 2024

En France, la beauté, la maison et l’animalerie ont fait partie des catégories les plus plébiscitées. Concernant les produits les plus vendus dans l’Hexagone pendant le Prime Day 2024, on retrouve :

Philips OneBlade

PURINA ONE Bifensis Chat Stérilisé – croquettes au bœuf pour chats adultes, sac de 7,5 kg

Moulinex Easy Fry & Grill XXL, friteuse sans huile

Maybelline New York – mascara volume et longueur – Sky High

Pampers Premium Protection, taille 6, 144 couches

Ariel Lessive Liquide, 80 lavages

Amazon Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa

Tefal Ingenio Batterie de cuisine 20 pièces

BISSELL SpotClean Pet Pro

L'OR, café en grains sélection, 100% arabica, intensité 7, 1 kg

Comme nous pouvons le voir, il y a seulement un produit tech dans le top 10 et c’est un produit Amazon qui plus est.

« Prime Day 2024 a été un énorme succès grâce aux millions de membres Prime dans le monde qui se sont tournés vers Amazon pour trouver des offres fantastiques, et à nos employés, partenaires de livraison et vendeurs très appréciés dans le monde entier qui ont aidé à donner vie à l’évènement pour les clients », a déclaré Doug Herrington, PDG des boutiques Amazon dans le monde entier. « Nous aimons aider les membres Prime à économiser de l’argent, et le Prime Day est la célébration ultime des économies, de la sélection et de la commodité que l’adhésion à Prime offre aux clients en quête de shopping, de divertissement, de livraison de nourriture, et plus encore ».

Amazon indique que les membres Prime ont fait des millions d’achats dans plus de 35 catégories et ont acheté plus d’articles que lors des précédents Prime Day. Rufus, le nouvel assistant conversationnel d’Amazon alimenté par l’IA, a aidé des millions de clients à faire leurs achats parmi la sélection.